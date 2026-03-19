    19 марта 2026, 07:27 • Новости дня

    В СПЧ решили направить Путину новый список кандидатов на помилование

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека планирует на следующей встрече с президентом Владимиром Путиным ходатайствовать об очередном помиловании, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

    «Мы это увидим в конце года и, конечно, тогда опять попросим. Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией», – казала Меркачева РИА «Новости».

    В декабре 2025 года правозащитница уже обращалась с просьбой помиловать впервые осужденных за ненасильственные преступления женщин с детьми.

    Ранее в марте глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о подписании Владимиром Путиным указа о помиловании 23 женщин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал этот шаг с многочисленными просьбами представителей гражданского общества.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    17 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Актер Ван Дамм процитировал Путина и выразил желание посетить Россию

    @ Владимир Родионов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке своих картин в Гонконге Жан-Клод Ван Дамм назвал Владимира Путина хорошим другом и процитировал его фразу о «делах, говорящих громче слов».

    Американо-бельгийский актер побеседовал с журналистами на показе собственных картин в Гонконге, пишет South China Morning Post.

    Он отметил, что спокойно относится к любой критике, будь то отзывы на живопись или рецензии на киноленты, передает РИА «Новости».

    «Ван Дамм продолжил, цитируя своего «хорошего друга», президента России Владимира Путина, который, по словам актера, сказал, что международная известность Ван Дамма объясняется тем, что «дела говорят громче слов», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию в статусе «посла мира». Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поддержал данную инициативу по укреплению культурных связей.

    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    16 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не смотрел документальный фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил премию «Оскар», передает ТАСС. Он подчеркнул, что не может комментировать картину, пока не ознакомился с ее содержанием.

    «Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    17 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Греф доложил Путину о рекордных дивидендах Сбербанка

    Tекст: Вера Басилая

    Сбербанк намерен выплатить за 2025 год рекордные дивиденды в размере 853 миллиардов рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах направить на выплаты акционерам за 2025 год 853 млрд рублей, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды – 853 миллиарда. Это тоже рекорд за всё время», – сказал он.

    Согласно действующей политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы при условии соблюдения достаточности капитала. За 2024 год акционеры уже получили рекордные 786,9 млрд рублей.

    Банкир также оценил перспективы на 2026 год. По его словам, организация рассчитывает получить прибыль выше прошлогоднего показателя в 1,7 трлн рублей и выполнить все целевые показатели стратегии, несмотря на сложности.

    Греф добавил, что банк пока выдерживает все стратегические приоритеты, несмотря на непростые условия рынка.

    Президент Владимир Путин назвал хорошими результаты работы Сбербанка в 2025 году.

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что достижение ключевой ставки в 12% ускорит инвестиционную активность и стабилизирует экономическое развитие.

    16 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Бречалов заявил о рекордных вложениях в село и ЖКХ

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году Удмуртия направит рекордные 4,5 млрд рублей на развитие села и еще 4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ, что позволит ускорить инфраструктурные проекты, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту России Владимиру Путину о рекордном финансировании, которое регион получит в 2026 году для комплексного развития сельских территорий и модернизации ЖКХ. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» аграрии республики получат 4,5 млрд рублей, что стало максимальным показателем за всю историю участия региона в программе, сообщается на сайте Кремля.

    Бречалов отметил, что данная программа охватывает множество направлений: строительство дорог, благоустройство, развитие жилищно-коммунального хозяйства и поддержку кадрового потенциала. Он также подчеркнул, что для региона это важный вызов, поскольку объем средств значителен. В прошлом году в Удмуртии произведено 1 млн 110 тыс. тонн молока, а экспорт агропродукции вырос в 2025 году на 48% благодаря выходу на рынки Египта, Монголии, Китая и Саудовской Аравии.

    Федеральная поддержка поступила и по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого 4 млрд рублей направят на решение самых острых проблем в городах Сарапул, Можга и Балезино. Планируется в кратчайшие сроки завершить работы по теплоснабжению и водоотведению в этих точках.

    Ключевым флагманским проектом глава республики назвал газификацию, уровень которой сейчас достигает почти 80%. За последние пять лет доступ к газу получили 58 тыс. семей. Президент России Владимир Путин положительно оценил такие показатели, отметив, что это хороший уровень.

    Ранее президент Владимир Путин отметил позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда в Удмуртии.

    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

    16 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин указал на проблему со вторыми сменами в школах Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену.

    Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену, сообщается на сайте Кремля. Эта проблема была озвучена среди других вопросов, поступивших на «прямую линию» от жителей Удмуртии.

    Путин отметил, что обратная связь с гражданами для властей остается приоритетом, подчеркнув обеспокоенность родителей по поводу второй смены. Президент напомнил:

    «Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», – указал президент.

    Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России, прошедшая 19 декабря 2025 года, длилась четыре часа 27 минут. За это время Владимир Путин ответил на 77 обращений.

    Путин в ходе предыдущей встречи с Бречаловым отмечал актуальность проблемы второй смены в школах этого региона.

    17 марта 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    Политолог Данилин: Основным препятствием для украинского урегулирования остается позиция Киева и Европы

    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские политики неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при обязательном учете интересов Москвы. Но основным препятствием для мира остается позиция Европы и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет достигать целей спецоперации «на земле».

    «В конце 2021 года стало понятно, что так называемый коллективный Запад не готов учитывать законные опасения России по поводу собственной безопасности. Начало спецоперации на Украине стало своего рода точкой бифуркации», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Он указал на последовательность дипломатической линии Москвы, которая направлена на достижение устойчивого мира. «Российские политики самого высокого уровня неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при обязательном учете наших интересов», – подчеркнул собеседник.

    «В 2022 году переговоры почти привели к разрешению кризиса, но были сорваны. Сейчас уже год мы наблюдаем тренды, которые ведут к возможности открытия окна к дипломатическому урегулированию», – сказал эксперт, напомнив о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, трехсторонних переговорах по Украине.

    Между тем, Дональду Трампу не удается навязать Владимиру Путину невыгодные условия. «Россия не собирается отступать от своих интересов», – акцентировал Данилин. При этом Европа и Киев по-прежнему стремятся сорвать переговорный процесс и «всячески нагадить». «Основным препятствием для мира является позиция Владимира Зеленского и европейских политиков», – указал аналитик.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако, как отметил глава МИД, к этому не готов Киев. «Мы будем достигать целей специальной военной операции «на земле», что сейчас и происходит», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении Мусалии Мудавади.

    Лавров напомнил, что урегулирование могло состояться уже в апреле 2022 года, «если бы не помешали всякие Борисы Джонсоны и евросоюзовские деятели», отговорившие украинское руководство выполнять соглашение, которое было предложено самими украинцами и уже было парафировано.

    «ЕС сам себя уже дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы восприниматься конструктивно с прицелом на какой-то прогресс на переговорах», – подчеркнул министр.

    По его словам, «американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий «на земле» и полного освобождения Донбасса в соответствии с задачами СВО». «Они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта», – добавил Лавров.

    «Но вторая первопричина – это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность … Мы на этот счет уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим – это серьезнейшая проблема», – подчеркнул глава МИД России.

    На минувших выходных Дмитрий Песков рассказал, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» о завершении конфликта. Как писали СМИ, дипломатический советник Эммануэля Макрона посетил российскую столицу 3 февраля для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    18 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал достижения российских паралимпийцев подвигом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете, заявил президент Владимир Путин.

    Путин заявил: «Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно. Вот вы (министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев – прим. ВЗГЛЯД)  сейчас сказали, 60-70 спортсменов представляли соответствующие команды. Наша-то команда состояла всего из 6 спортсменов», передает РИА «Новости».

    Российский лидер уточнил, что в состав команды вошли только шесть человек, и они были представлены в трех разных видах спорта. «И благодаря вот этим медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, завоевала команда третье место. Удивительно просто», – добавил Путин.

    Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

    Паралимпийцев встретили в Москве после возвращения с Паралимпийских игр. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами.


    18 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин в шутку сделал замечание Аксенову за его слова о тостах

    Tекст: Вера Басилая

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин в шутку призвал главу Крыма Сергея Аксенова «прекратить тосты» в его честь.

    Президент России провел совещание по развитию Крыма и Севастополя в годовщину их воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».

    На встрече глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что передал слова благодарности всем участникам событий «Крымской весны» 2014 года. «Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни. Спасибо Вам огромное, что Вы есть в нашей жизни», – добавил Аксенов.

    Путин в ответ с улыбкой заявил: «Пора бы прекратить. Достаточно», отреагировав на слова о тостах в свою честь.

    Аксенов уточнил, что все «происходило не в рабочее время».

    Ранее Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Володин: Путин делал все, чтобы предотвратить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Путин предпринимал все возможные меры для предотвращения конфликта на Украине.

    Володин на выставке, посвященной 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, подчеркнул, что Владимир Путин предпринимал все возможные шаги для предотвращения военного конфликта на Украине. По его словам, к возникновению боевых действий привели действия лидеров США, Британии, Франции и Германии, передает РИА «Новости».

    Володин заявил: «Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить». Он также обвинил НАТО и зарубежные государства в финансировании военных действий на Украине, отметив, что Россия не только сопротивляется, но и ведет наступление.

    Председатель Госдумы добавил, что, по его мнению, ответственность за кровопролитие несут западные лидеры и «киевский преступный режим», а местное население стало заложником ситуации. Володин выразил уверенность в победе России и пообещал поддержку военнослужащим Росгвардии и Вооруженных сил.

    В ходе выставки директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил депутатов и руководство Госдумы за законы, которые позволяют национальной гвардии эффективно реагировать на современные вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг Владимира Путина на фоне спецоперации.

    18 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал об успешной реализации ряда значимых проектов в Крыму и Севастополе.

    В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.

    Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.

    Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.

    «В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.

    В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.

    Путин также  поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса. Он сообщил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

