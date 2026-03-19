«Калашников» изготовил партию ударных дронов «Куб-Э» для экспорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» завершил изготовление партии ударных дронов «Куб-Э» для зарубежного заказчика, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что это управляемые боеприпасы, которые уже доказали свою эффективность в зоне спецоперации на Украине.

В пресс-службе концерна уточнили, что мощности «Калашникова» позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос на такие дроны, а экспортные поставки не влияют на выполнение отечественных контрактов. Таким образом, российские заказчики продолжают получать необходимое количество этих боеприпасов, даже несмотря на экспортные заказы.

Дрон «Куб-Э» предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых наземных целей противника. Аппарат способен работать как днем, так и ночью, а также при сильном ветре с порывами до 10 метров в секунду. Система управления обеспечивает передачу команд в реальном времени, что существенно повышает эффективность применения комплекса.

