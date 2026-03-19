Эксперимент по выращиванию салата на МКС решили продлить на год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беркович рассказал, что эксперимент по выращиванию салата на российском сегменте Международной космической станции будет длиться не меньше года, передает РИА «Новости». Он добавил, что программа предусматривает пять сеансов выращивания растений, каждый из которых займет 70 дней. Специалист пояснил: «По программе мы запланировали пять сеансов выращивания растений по 70 дней каждый».

При непрерывном процессе завершение эксперимента возможно за год, однако потребуется регулярное обслуживание оранжереи, включая очистку от корневых остатков и замену модулей. Для каждого сеанса нужны новые корневые модули со свежим почвозаменителем, а сроки будут зависеть от расписания грузовых космических кораблей, доставляющих оборудование.

Оранжерея «Витацикл-Т» выполнена в виде барабана с цилиндрическим блоком из шести корневых модулей. Раз в четыре дня модульный блок нужно будет поворачивать на 60 градусов, чтобы обеспечить равномерный рост растений. За 24 дня, соответствующие периоду товарной вегетации салата, барабан совершит полный оборот. По завершении цикла модуль с готовыми листьями извлекается, урожай срезается, а на его место устанавливается новая планка с семенами.

Доставить оранжерею на космодром Байконур для последующей отправки на станцию планируется в конце 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос заявил, что стоимость запуска груза на ракете «Союз-5» составит 300 тыс. рублей за 1 кг. Первая ступень «Союза-5» уже отправлена на испытания. Ракету «Союз-5» планируют отправить на Байконур в октябре 2025 года.