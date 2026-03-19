В Австралии подсчитали оставшиеся запасы топлива

Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Венгрию может ждать политическая нестабильность после парламентских выборов, передает Politico.

В Будапеште опасаются, что как партия ФИДЕС под руководством Виктора Орбана, так и оппозиционная партия «Тиса» Питера Магяра могут не признать исход голосования и попытаться оспорить результаты.

Бывший депутат от ФИДЕС Жужанна Селеньи заявила: «Если оппозиция выиграет простым большинством, у Орбана будет много инструментов, чтобы практически сделать невозможным формирование нового правительства или даже созыв парламента. Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение».

Сторонники Орбана настаивают, что премьер-министр, проиграв выборы в 2002 году, уже демонстрировал готовность признать их исход, а в случае опасности непризнания результатов речь скорее идет о партии «Тиса». Министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул: «Они формируют нарратив, что в случае проигрыша выборы нелегитимны».

Различные социологические опросы показывают противоположные результаты: независимые и близкие к «Тисе» службы фиксируют преимущество оппозиции на 8–10%, тогда как аффилированные с ФИДЕС институты дают лидирование действующей власти. Оба лагеря обвиняют друг друга в манипуляциях данными и предвзятости.

Политолог Габор Тока считает, что в случае неблагоприятного для Орбана исхода он может оспорить результаты на уровне округов и даже инициировать уличные протесты, чтобы подорвать легитимность новой власти. Селеньи уверена, что Орбан способен повторить тактику парламентских и уличных блокировок, как это было после поражения в 2006 году: «Без двух третей в парламенте «Тиса» не сможет провести значимые реформы».

Тем не менее часть экспертов сомневается, что Орбан пойдет на прямое отрицание результатов, чтобы не лишиться шансов на политическое возвращение в будущем. Сам Орбан ранее подчеркивал свой опыт работы в оппозиции, отмечая, что ФИДЕС всегда признавал исход выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан к единству на фоне угроз со стороны Владимира Зеленского. Венгерские спецслужбы раскрыли схемы финансирования оппозиции с Украины. Власти Киева пообещали восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток после победы Орбана на выборах.