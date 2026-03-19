Минздрав назвал идеальный возраст для рождения детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство разработало методические рекомендации по диспансеризации граждан репродуктивного возраста. В документе подчеркивается необходимость информирования пациенток об оптимальном периоде для рождения детей – с 18 до 35 лет, передает ТАСС.

«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи», – говорится в тексте.

Также ведомство отметило важность сбалансированного питания с достаточным содержанием белков и микроэлементов.

Врачи советуют будущим матерям уделять особое внимание фолиевой кислоте, железу и йоду в период подготовки к беременности. Медики настаивают на умеренной физической активности и правильном режиме сна. Малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на работе эндокринной системы.

Эксперты предупреждают, что курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза, а чрезмерное употребление алкоголя увеличивает эту вероятность на 60%. Любительницам кофе, выпивающим более пяти чашек в день, забеременеть будет сложнее в 1,45 раза. Регулярные осмотры у гинеколога помогут предотвратить развитие опасных заболеваний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав рекомендовал направлять не желающих иметь детей женщин на консультацию к медицинскому психологу. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил о выявлении нарушений репродуктивной функции у 12,9% прошедших диспансеризацию россиянок.