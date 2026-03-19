Суд признал «Читай-город» в Махачкале виновным в продаже книг с пропагандой ЛГБТ

Tекст: Антон Антонов

ООО «Новый книжный магазин М», владеющее магазином «Читай-город» в торговом центре «Этажи» в Махачкале, было признано виновным в административном правонарушении за распространение литературы с признаками пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), передает РИА «Новости».

Основанием стало приобретение покупательницей романов «Медвежий угол» и «Мы против вас» Фредрика Бакмана, а также «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин, которые она затем передала сотрудникам ЦПЭ МВД по Дагестану. Участковый отдела полиции по Ленинскому району составил на ООО протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП.

В постановлении суда говорится, что действия магазина выразились в распространении информации, направленной на формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Суду были предоставлены заключения экспертов Забайкальского государственного университета, в том числе доктора философских наук Артема Жукова. Жуков заявил, что издания «представляют собой произведения, которые бросают вызов традиционным российским представлениям о семье и обществе, нацелены на разрушение традиционных половых ролей, традиционных семейных ценностей, дискредитацию патриархальной семейной традиции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Йошкар-Олинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде нетрадиционных отношений в отношении владельца сети «Читай-город». Юридические лица, связанные с «Читай-городом», уже подвергались аналогичным протоколам.