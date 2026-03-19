    19 марта 2026, 04:22 • Новости дня

    Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ракетную атаку на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший комплекс по производству СПГ.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Qatar Energy сообщила о значительном ущербе в результате удара. Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны.



    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани иранские военные нанесли удар по стратегическим объектам в аэропорту Бен-Гурион с применением беспилотников, сообщила иранская армия.

    Иранская армия объявила о проведении операции возмездия за смерть Али Лариджани, направив ударные дроны на стратегические объекты противника, передает РИА «Новости».

    «С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата «Дена», мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион», – приводит текст заявления агентство Fars.

    Военные подчеркнули твердое намерение продолжать удары по целям, имеющим отношение к США и еврейскому государству. Секретарь Совбеза, курировавший ядерную программу, погиб во вторник вечером при налете истребителей на иранскую столицу.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани при точечном ударе возле Тегерана.

    Офис секретаря иранского Совбеза подтвердил информацию о его гибели.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Позднее Тегеран объявил о запуске новой волны ракетных ударов по Израилю в качестве мести.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание на борту флагманского корабля и задержки ремонта вынудили американское командование экстренно пересмотреть сроки эксплуатации всего авианосного флота, сообщает TWZ.

    Проблемы сразу с тремя авианосцами ВМС США продемонстрировали перенапряжение флота на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

    Новейший корабль USS Gerald R. Ford выбыл из строя после пожара и направляется на ремонт в бухту Суда на Крите. Инцидент оставил в регионе лишь одно судно такого класса – USS Abraham Lincoln.

    На фоне этих событий срок эксплуатации старейшего авианосца USS Nimitz решили увеличить. В официальном заявлении флота говорится: «Срок службы USS Nimitz был продлен до марта 2027 года». Одновременно сдача нового корабля USS John F. Kennedy перенесена.

    Ситуация усугубляется задержками в техническом обслуживании других вымпелов, включая USS Dwight D. Eisenhower. Ремонт этого судна должен был завершиться еще в июле прошлого года, но работы до сих пор не закончены. Командование признает, что постоянные продления боевых дежурств изнашивают как технику, так и экипажи.

    Ранее экипажу американского авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов для ликвидации возгорания на борту.

    В Иране заявили о намеренном поджоге корабля американскими военными из-за страха перед исламской республикой.

    18 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ, возник пожар.

    Катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе предприятию. Однако обошлось без жертв, передает РИА «Новости».

    По информации министерства обороны страны, силы ПВО Катара смогли сбить четыре баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана. Одна ракета упала на территории Рас-Лаффана.

    Работа комплекса приостановлена. До февраля 2026 года комплекс в Рас-Лаффан обеспечивал до 20% мировых поставок сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает ракетными атаками на военные объекты и нефтегазовую структуру в регионе.

    18 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС

    Фицо потребовал заменить Каллас на посту главы дипслужбы ЕС

    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за смену главы европейской дипломатии, подчеркнув, что Евросоюзу нужны сильные лидеры для переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил: «Да, я за большие перемены в ЕС», подчеркнув нехватку сильных лидеров среди руководства общеевропейских органов. По мнению премьера, это мешает развитию Евросоюза.

    В своем выступлении в соцсетях Фицо отметил, что для успеха на мировой арене Евросоюз должен иметь лидера, способного вести переговоры. Он добавил, что Евросоюз, стремящийся играть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, должен задуматься, с кем мировые лидеры будут общаться. По его словам, Каллас не подходит для такой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и усомнился в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Словакии усомнился в пользе Каи Каллас для ЕС, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с ней.

    Напомним, что сама Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.


    18 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны

    Президент Ирана Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны

    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба.

    Глава государства сообщил в соцсетях о смерти Хатиба, а также секретаря Совбеза Али Лариджани и министра обороны Азиза Насирзаде, передает РИА «Новости».

    «Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь», – написал Пезешкиан.

    Ранее в Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иран признал терактом убийство Лариджани.

    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    18 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на смену глобальному либерализму пришли патриотические движения, а расширение НАТО в Восточную Европу завершено.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

    Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

    Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

    Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

    Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого  пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.


    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Израиль ударил по крупнейшему газовому заводу Ирана

    Израильские ВВС поразили завод, выпускающий 40% газа в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод в Иране, обеспечивающий значительную часть газового производства страны, пишут ближневосточные СМИ.

    Израильские ВВС нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, на этот объект приходится около 40% от всего объема производства газа в стране.

    Телеканал приводит слова израильского чиновника, который заявил, что атака была согласована с США, и Вашингтон дал свое согласие на проведение удара. Собеседник уточнил, что была поражена только часть завода, и этот шаг был задуман как сигнал для иранских властей.

    Чиновник также отметил, что в будущем подобные атаки могут стать более масштабными, если Тегеран не отреагирует на предупреждение.

    Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе подверглись ударам США и Израиля. А министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность ударов по Ирану нарастает и Израиль находится в разгаре решающей фазы.


    18 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс, что подтвердило национальное Агентство разведки и безопасности.

    Агентство разведки и безопасности Словении (SOVA) подтвердило наличие прямого иностранного вмешательства в предвыборную кампанию страны, передает ТАСС. Госсекретарь по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк сообщил: «Директор спецслужбы сообщил нам о фактах, указывающих на прямое иностранное вмешательство в выборы в Словении. По всей вероятности, как говорит директор SOVA, по заказу из Словении».

    В декабре 2025 года в Любляне, как писали местные СМИ, прошла встреча между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и лидером оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в интернете появились видеозаписи, указывающие на коррупцию среди политических соперников СДП.

    Позже Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила Black Cube во вмешательстве в выборы. Президент Наташа Пирц-Мусар заявила, что ожидает публичного расследования, а премьер-министр Роберт Голоб пообещал собрать Совбез страны после голосования. СДП отвергла обвинения и готовит судебный иск.

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта. Согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, следом идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%. Пока не определились с выбором 8,8% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду премьер Словении Роберт Голоб прервал все мероприятия и поехал в Брюссель из-за сообщений о возможном иностранном влиянии на выборы.

    До этого Голоб выразил опасения относительно сближения Словении с Венгрией в случае победы оппозиции. Кроме того, на фоне выборов в Словении еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в связях с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    18 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС

    Глава МИД Франции Барро допустил вступление Канады в Евросоюз

    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на конференции Europe 2026 в Берлине заявил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает Politico.

    Барро отметил, что ЕС становится все более привлекательным для партнеров за пределами Европы на фоне роста геополитической напряженности. По его словам, сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление, а в будущем к ним могут присоединиться Исландия и, возможно, Канада, передает Politico.

    Барро подчеркнул, что его заявление не является официальным предложением, а иллюстрирует растущий интерес к ЕС как к «третьей сверхдержаве», способной уравновешивать соперничество между США и Китаем.

    В тот же день президент Финляндии Александр Стубб во время пробежки предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС. Обсуждение расширения ЕС совпадает с попытками европейских лидеров укрепить международную роль объединения на фоне конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Барро также отметил усилия по сближению с Британией и расширению сотрудничества с Индией и Швейцарией.

    Идея вступления Канады в ЕС обсуждается в стране все чаще на фоне обострения отношений с США. Согласно опросу 2025 года, 44% канадцев поддержали бы членство в Евросоюзе. Однако официальный Оттава отвергла такую возможность – премьер Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС и настроена на углубление сотрудничества без вступления.

    Карни отверг возможность вступления страны в Евросоюз.

    Эксперты оценили данный сценарий как маловероятный из-за юридических и экономических преград.

    Оттава решила укрепить связи с Европой на фоне торговых споров с США.

    18 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»

    Эксперт Анпилогов: Удары по АЭС «Бушер» создают катастрофические риски для стран Персидского залива

    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Tекст: Андрей Резчиков

    Любая серьезная авария на «Бушере» приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива: это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. В среду МАГАТЭ сообщило о разрушении одной из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране в результате попадания снаряда. Это произошло на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Глава «Росатома» справедливо назвал это первым задокументированным случаем удара по действующей АЭС на Ближнем Востоке. Да, Запорожская АЭС пережила гораздо больше прямых попаданий, но для ближневосточного региона ситуация с АЭС «Бушер» действительно беспрецедентна», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «И здесь мы выходим на ключевой геополитический момент. Любая серьезная авария на «Бушере» – а в случае применения, скажем, тяжелых трех- или пятитонных бомб, способных разрушить не только контейнмент (пассивная система безопасности ядерного реактора), но и прочный корпус реактора, – приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива», – предупредил собеседник.

    По его словам, это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. «Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор – угроза их национальным интересам – способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», – подчеркнул спикер.

    Анпилогов уделил особое внимание конструктивным особенностям иранской АЭС. «Реактор ВВЭР-1000 на «Бушере» – это станция второго поколения, оснащенная внешней герметичной оболочкой – контейнментом. Это мощное железобетонное сооружение, спроектированное, чтобы выдерживать серьезные внешние воздействия, вплоть до падения легкомоторного самолета. Опыт Запорожской АЭС, по которой, к сожалению, неоднократно наносились удары, показывает: именно такая конструкция позволяет смотреть на случайные близкие попадания с определенной долей уверенности в том, что они не приведут к немедленной катастрофе», – пояснил эксперт.

    Однако ключевое слово здесь – «случайные», «потому что помимо хорошо защищенного реактора, у любой АЭС есть масса жизненно важных, но гораздо более уязвимых систем». «И главная из них – система охлаждения. Атомная станция – это прежде всего мощнейший тепловой источник, и тепловыделение не прекращается мгновенно после остановки цепной реакции. Из-за распада осколков деления и минорных актинидов в активной зоне реактор продолжает выделять тепло. Это процесс не часов и даже не дней – реактор «застывает» неделями и месяцами, и все это время его нужно принудительно охлаждать. Прекращение охлаждения – это прямой путь к фукусимскому сценарию: перегреву активной зоны, неконтролируемой пароциркониевой реакции и взрыву водорода», – добавил собеседник.

    По его словам, сейчас у иранских эксплуатантов есть несколько вариантов действий для снижения рисков, и каждый из них имеет свои последствия.

    «Первый, наименее изменяющий штатную работу – перевод реактора в так называемый «теплый» или «горячий» останов. Реактор продолжает работать, но на минимальном уровне мощности, достаточном исключительно для питания собственных систем охлаждения. Похожим образом сегодня работает один из блоков Запорожской АЭС. Но для «Бушера» это сложнее: там всего один энергоблок. Фактически его придется держать в таком режиме, не выдавая энергию в сеть. Для Ирана это уже ощутимые последствия – выпадение генерации из энергосистемы», – рассказал Анпилогов.

    Второй, более радикальный сценарий – «холодный» останов. «Реактор останавливается надолго, но охлаждение теперь зависит от внешних источников питания: либо от резервных дизель-генераторов, либо от внешней сети. Здесь мы возвращаемся к уроку Фукусимы: сначала землетрясение вывело из строя ЛЭП, а затем цунами уничтожило резервные дизели. Станция потеряла все источники питания. Для «Бушера», находящегося в зоне конфликта, такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Целенаправленные удары по трансформаторным подстанциям или по площадкам с дизель-генераторами рано или поздно приведут к тому, что эти системы перестанут выполнять свои функции», – рассказал собеседник.

    Поэтому, если удары по станции будут продолжаться, у Ирана, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как останавливать «Бушер» и переводить его в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

    Также нельзя забывать и о других уязвимых объектах на площадке АЭС. «Например, о бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива. Если будет потеряно охлаждение этих бассейнов, находящиеся там стержни начнут разогреваться, что также может привести к выбросу радиации», – пояснил Анпилогов.

    В среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что одна из построек на площадке АЭС «Бушер» была разрушена в результате попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Хотя никакого ущерба самому реактору нанесено не было, равно как и персоналу, любая атака на АЭС или рядом с ней нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта и недопустима», – сказал Гросси.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это первым задокументированным случаем удара по территории действующей АЭС на Ближнем Востоке. По его словам, атаки на действующие объекты ядерной энергетики представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных основ глобальной безопасности.

    Руководитель компании добавил, что Москва жестко осуждает случившийся инцидент. Он призвал всех участников конфликта приложить максимальные усилия для снижения напряженности вокруг этой АЭС.

    В среду замминистра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу и поэтому «должны быть прекращены» сообщили в российском ведомстве.

    18 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле осудили любые действия, направленные против руководства независимого Ирана и других государств, подчеркнув неприемлемость насилия в отношении их представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о решительном осуждении нападений на представителей руководства Ирана, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление ЦАХАЛ о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила, что Лариджани был убит в результате точечного удара израильской авиации рядом с Тегераном.

    Израильские военные провели операцию с целью устранения руководителя разведывательного ведомства Ирана.

    18 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране

    Глава ЦРУ Рэтклифф заявил о сохранении поддержки Украины на фоне конфликта в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    США способны одновременно поддерживать Украину и преследовать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    США не намерены сокращать поддержку Украине из-за обострения ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

    «Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине», – отметил Рэтклифф.

    Он добавил, что американские власти считают возможным одновременно участвовать в нескольких международных процессах без ущерба для текущих приоритетов.

    Владимир Зеленский допустил сложности с получением оружия из-за операции США против Ирана.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть народ на Украине в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Президент Кипра заявил о намерении обсудить судьбу британских военных баз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    18 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    По его словам, нынешняя ситуация стала самым крупным энергетическим кризисом за последние сорок лет, передает РИА «Новости». Новак подчеркнул, что кризис связан с глобальными изменениями на мировых рынках, где отсутствует деление на локальные рынки нефти или других энергоресурсов. Как отметил чиновник, в результате возник дефицит энергоресурсов и были нарушены логистические цепочки, что уже оказывает влияние на экономику и инфляцию.

    «Мы наблюдаем рост цен по разным отраслям, по разным направлениям. Это касается и электроэнергии, и стоимости нефтепродуктов, жилищно-коммунальных услуг и так далее. И все это все равно будет в конечном итоге сказываться на качестве жизни, на темпах роста экономики», – сказал он, выступая на дне МИЭП МГИМО.

    Ранее МВФ предупредил о тяжелых последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суммарные потери мировой экономики из-за эскалации на Ближнем Востоке и связанных с этим высоких цен на энергоносители могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП.

