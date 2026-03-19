Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Геленджика

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов установлены с целью гарантировать безопасность полетов, сообщает ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в Краснодаре.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов установлены с целью гарантировать безопасность полетов, сообщает ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в Краснодаре.
По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».
«Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.
По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.
«В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.
«Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.
Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».
«Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.
Американское издание TWZ назвало новую машину, разработанную компанией Kawasaki, «радикальным исключением» в мире однообразных военных дизайнов.
Самолет, созданный на базе транспортника C-2, предназначен для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО. Разработка ведется с 2021 года, а первый полет состоялся на авиабазе в префектуре Гифу.
Представитель японского агентства по закупкам ранее пояснил выбор платформы для новой системы. «Транспортный самолет C-2 был выбран в качестве базовой платформы с учетом таких факторов, как его летные характеристики, максимальная полезная нагрузка и стоимость», – отметил чиновник.
Новая машина обладает значительно большей грузоподъемностью по сравнению с предшественником. Транспортник способен нести полезную нагрузку почти 36 тонн при максимальной взлетной массе около 141 тонны. Визуально EC-2 выделяется огромным выпуклым носом и обтекателями на фюзеляже, где скрыто оборудование для радиоэлектронной борьбы.
Япония планирует закупить четыре таких самолета для замены единственного устаревшего EC-1. В бюджетный запрос на 2025 финансовый год включено около 260 млн долларов на развитие проекта, что является частью масштабной программы модернизации разведки стоимостью 3,2 млрд долларов.
Ранее портал The War Zone сообщил о технических проблемах с оборудованием на самолетах радиоэлектронной борьбы США.
Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.
Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.
По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.
Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.
Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
Поставки сжиженного природного газа в Азию сократились из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times.
Основной причиной стала блокировка Ормузского пролива и остановка производства в Катаре, что убрало с рынка около одной пятой мирового объема СПГ. Это поставило под угрозу энергетические системы ряда стран региона, включая Японию, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Пакистан и Бангладеш, где газ обеспечивает треть и более производства электроэнергии.
В условиях дефицита и роста цен на газ, азиатские компании начали скупать оставшиеся объемы СПГ на спотовом рынке по рекордным ценам. При этом часть государств вынуждена вводить меры по экономии энергии и использовать государственные фонды для сдерживания цен. В результате многие страны усилили использование угольных электростанций, а правительства, как в Таиланде, отложили вывод устаревших угольных блоков и активировали фонд субсидирования энергетики.
Япония продолжает играть роль крупного посредника, реэкспортируя СПГ в другие страны Юго-Восточной Азии. Аналитики отмечают, что кризис поставок подрывает доверие к СПГ как надежному топливу. «Азия ведет ценовую борьбу, и все, кто может перейти с газа на уголь, уже сделали это», – заявил управляющий директор Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.
Проблемы затронули и наиболее развитые экономики региона. В Тайване отмечают готовность увеличить закупки американского СПГ и возобновить работу угольной электростанции, если перебои сохранятся. Южная Корея также нарастит производство электроэнергии на угле и атоме. В Пакистане после энергетического кризиса 2022 года стремительно выросла доля солнечной энергетики.
По мнению экспертов, страны региона временно вернутся к углю, но в перспективе возможны дебаты о более широком переходе на возобновляемые источники энергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил о мольбах Евросоюза о поставках нефти и газа. Дмитриев также поинтересовался у лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца об источниках энергоресурсов для Германии. Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу.
Иранская армия объявила о проведении операции возмездия за смерть Али Лариджани, направив ударные дроны на стратегические объекты противника, передает РИА «Новости».
«С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата «Дена», мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион», – приводит текст заявления агентство Fars.
Военные подчеркнули твердое намерение продолжать удары по целям, имеющим отношение к США и еврейскому государству. Секретарь Совбеза, курировавший ядерную программу, погиб во вторник вечером при налете истребителей на иранскую столицу.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани при точечном ударе возле Тегерана.
Офис секретаря иранского Совбеза подтвердил информацию о его гибели.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.
Позднее Тегеран объявил о запуске новой волны ракетных ударов по Израилю в качестве мести.
Проблемы сразу с тремя авианосцами ВМС США продемонстрировали перенапряжение флота на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.
Новейший корабль USS Gerald R. Ford выбыл из строя после пожара и направляется на ремонт в бухту Суда на Крите. Инцидент оставил в регионе лишь одно судно такого класса – USS Abraham Lincoln.
На фоне этих событий срок эксплуатации старейшего авианосца USS Nimitz решили увеличить. В официальном заявлении флота говорится: «Срок службы USS Nimitz был продлен до марта 2027 года». Одновременно сдача нового корабля USS John F. Kennedy перенесена.
Ситуация усугубляется задержками в техническом обслуживании других вымпелов, включая USS Dwight D. Eisenhower. Ремонт этого судна должен был завершиться еще в июле прошлого года, но работы до сих пор не закончены. Командование признает, что постоянные продления боевых дежурств изнашивают как технику, так и экипажи.
Ранее экипажу американского авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов для ликвидации возгорания на борту.
В Иране заявили о намеренном поджоге корабля американскими военными из-за страха перед исламской республикой.
Археолог Бутягин назвал ожидаемым решение суда об экстрадиции на Украину
При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».
Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.
Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.
Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.
Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.
До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.
Примаков назвал «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина на Украину
Примаков в своем Telegram-канале резко отреагировал на решение суда в Польше об экстрадиции Бутягина на Украину. Он написал: «Вот твари же. Просто твари», подчеркнув, что ученого, не политика и не военного, намерены передать на Украину, где ему грозят «мучения и смерть». Примаков выразил сомнение, что на Украине возможен иной исход.
В своем заявлении Примаков отметил, что сейчас диппредставительствам, компаниям и частным лицам из Польши в России должно быть «максимально плохо», вплоть до «невозможности» нормальной работы. Он подчеркнул, что подобные меры могут расцениваться как «захват заложников», но, по его мнению, выбора инструментов воздействия на польские власти остается мало.
Глава Россотрудничества также добавил, что решение польских властей разрушает миф о существовании «правоконсервативного интернационала» и солидарности на основе традиционных ценностей, приводя в пример ситуацию с Польшей.
Ранее Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.
Як писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.
Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.
Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране
Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.
«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.
Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.
Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.
Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.
Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.
Венгрию может ждать политическая нестабильность после парламентских выборов, передает Politico.
В Будапеште опасаются, что как партия ФИДЕС под руководством Виктора Орбана, так и оппозиционная партия «Тиса» Питера Магяра могут не признать исход голосования и попытаться оспорить результаты.
Бывший депутат от ФИДЕС Жужанна Селеньи заявила: «Если оппозиция выиграет простым большинством, у Орбана будет много инструментов, чтобы практически сделать невозможным формирование нового правительства или даже созыв парламента. Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение».
Сторонники Орбана настаивают, что премьер-министр, проиграв выборы в 2002 году, уже демонстрировал готовность признать их исход, а в случае опасности непризнания результатов речь скорее идет о партии «Тиса». Министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул: «Они формируют нарратив, что в случае проигрыша выборы нелегитимны».
Различные социологические опросы показывают противоположные результаты: независимые и близкие к «Тисе» службы фиксируют преимущество оппозиции на 8–10%, тогда как аффилированные с ФИДЕС институты дают лидирование действующей власти. Оба лагеря обвиняют друг друга в манипуляциях данными и предвзятости.
Политолог Габор Тока считает, что в случае неблагоприятного для Орбана исхода он может оспорить результаты на уровне округов и даже инициировать уличные протесты, чтобы подорвать легитимность новой власти. Селеньи уверена, что Орбан способен повторить тактику парламентских и уличных блокировок, как это было после поражения в 2006 году: «Без двух третей в парламенте «Тиса» не сможет провести значимые реформы».
Тем не менее часть экспертов сомневается, что Орбан пойдет на прямое отрицание результатов, чтобы не лишиться шансов на политическое возвращение в будущем. Сам Орбан ранее подчеркивал свой опыт работы в оппозиции, отмечая, что ФИДЕС всегда признавал исход выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан к единству на фоне угроз со стороны Владимира Зеленского. Венгерские спецслужбы раскрыли схемы финансирования оппозиции с Украины. Власти Киева пообещали восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток после победы Орбана на выборах.
Финский лидер счел перспективной идею заключения соглашения с Дональдом Трампом, пишет Politico. По его словам, Европа могла бы взять на себя обеспечение безопасности нефтяных маршрутов, блокируемых Тегераном.
Взамен американский президент должен предоставить Киеву всю необходимую помощь для заключения мирного договора с Москвой. Стубб отметил, что это предложение заслуживает дальнейшего обсуждения с его командой.
«Я думаю, это действительно хорошая идея», – заявил политик, отвечая на вопрос о возможности такого бартера. Он добавил, что намерен детально рассмотреть варианты реализации этой инициативы.
Европейские чиновники опасаются, что затяжной конфликт с Ираном ограничит поддержку Украины и приведет к росту цен на нефть. Это, по их мнению, сыграет на руку российскому бюджету.
Ранее Стубб заявил о необходимости усилить безопасность арктических регионов.
Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес Министерства природных ресурсов из-за ситуации с водоочистной станцией в городе Кинешме, сообщает «Коммерсант».
Объект так и не был введен в эксплуатацию, поскольку к нему не подвели канализационный коллектор из соседнего города Наволоки, а необходимые работы по модернизации системы водозабора также не были завершены.
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что новые очистные стоят без дела, так как не подключены к системе водоотведения. «В результате стоят новые очистные сооружения, но система водоотведения Кинешмы не создана и труба Наволоки – Кинешма не доведена до них. Честно, смех и грех», – заявил Ковальчук.
Матвиенко поинтересовалась, была ли установлена ответственность за сложившуюся ситуацию. Ковальчук пояснил, что за реализацию проекта отвечало Минприроды.
Спикер Совфеда призвала тщательно разобраться в ситуации, найти виновных и провести «показательную порку», чтобы остальные чиновники сделали выводы и не повторяли подобных ошибок.
«Кричащий пример. Для чего мы выделяем ден
ьги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют?» – сказала она.
Спикер Совета Федерации подчеркнула важность водоочистных сооружений для региона, экологии и обеспечения жителей чистой водой. Ковальчук добавил, что финансирование на завершение строительства будет найдено либо в рамках существующей госпрограммы, либо нового нацпроекта «Экологическое благополучие», однако государство по-прежнему вынуждено тратить средства на содержание неработающего объекта.
Напомним, еще в 2024 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить загрязнение водных объектов.
Также Путин поставил задачу вдвое сократить объем вредных выбросов в атмосферу.
Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.
Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.
«У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.
Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.
Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.
До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.
Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.
Основанием для исключения стали действия, которые, по мнению партии, порочат ее репутацию, а также многочисленные жалобы россиян и требования региональных отделений.
«Решением президиума высшего совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», – сообщила Кавшар в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно о возможном исключении депутата Свинцова из ЛДПР.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов известен серией резонансных законодательных инициатив. Подавляющее большинство из них не стали законами, но активно обсуждались в СМИ.
Так, в октябре 2024 года он внес законопроект о запрете квадроберов. В конце того же года Свинцов предложил разрешать продажу алкоголя взрослым только по справке от нарколога. Среди других инициатив – запрет рекламы эзотерических услуг и тарологов, позже озвучивал идеи о запрете продажи алкоголя по воскресеньям.