Коста-Рика объявила о закрытии посольства на Кубе

Глава МИД Коста-Рики Тиноко: Принято решение о закрытии посольства на Кубе

Tекст: Антон Антонов

Министр сообщил, что в ответ на «ухудшение ситуации с правами человека» на острове власти Коста-Рики обратились к МИД Кубы с просьбой отозвать дипломатический персонал, за исключением консульских сотрудников, из посольства в Сан-Хосе, передает РИА «Новости».

«Мы приняли решение о закрытии посольства Коста-Рики в Республике Куба», – сообщил он. Министр подчеркнул, что назначение новых коста-риканских дипломатов в Гавану стало невозможным. С 5 февраля дипломатический персонал уже отсутствует на Кубе.

«Правительство Коста-Рики не признает легитимность коммунистического режима на Кубе, учитывая жестокое обращение, репрессии и унизительные условия, которым подвергаются жители этого прекрасного острова. Мы не признаем легитимность этого правительства», – заявил президент страны Родриго Чавес.

В Министерстве иностранных дел Кубы считают, что решение Коста-Рики принято под давлением США и сводит двусторонние отношения к консульскому уровню. В заявлении ведомства говорится о произвольности данного шага и отсутствии учета национальных интересов, а также о попытках США изолировать Кубу. Кубинские власти подчеркнули, что с 1 апреля отношения между странами будут поддерживаться только на консульском уровне, однако связи между народами останутся исторически прочными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты требуют от Гаваны смещения президента Мигеля Диаса-Канеля для начала переговоров.

Куба сталкивается с серьезным экономическим кризисом, сопровождающимся длительными отключениями электроэнергии, нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива. Кубинские власти объясняют сложившуюся ситуацию действием жестких санкций США, которые продолжаются более 60 лет и подвергаются критике мирового сообщества.