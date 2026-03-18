Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за то, что эксперты из Венгрии и Словакии не были приглашены в делегацию для инспекции нефтепровода «Дружба» на Украине. Он заявил, что Брюссель отклонил все просьбы этих стран о включении их представителей в состав инспекционной группы, передает РИА «Новости».

Сийярто рассказал, что Еврокомиссия уведомила Венгрию о присутствии своей делегации в Киеве, однако украинский МИД, по его словам, не подтвердил информацию о прибытии европейских экспертов. Министр подчеркнул: «Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс».

Глава МИД Венгрии также обвинил Брюссель и Киев в совместной разработке плана нефтяной блокады против Венгрии и Словакии. Он отметил, что обсуждения возможных решений проблемы, по его мнению, являются аферой, а обе стороны, как он выразился, «бесстыдно лгут, сговариваясь между собой».

Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.