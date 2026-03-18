Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

Tекст: Вера Басилая

Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.