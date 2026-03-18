Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России

Проект распространяется на разработчиков искусственного интеллекта, включая как юридических, так и физических лиц. Однако его положения не будут действовать в сферах обороны, обеспечения безопасности государства, при чрезвычайных ситуациях и в вопросах охраны правопорядка, если иное не прописано в других федеральных законах. Новый закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года, передает ТАСС.



Законопроект определяет правовые рамки, связанные с разработкой, внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель документа – создать правовую основу для ускоренного развития и внедрения ИИ, одновременно обеспечивая защиту личности, общества и государства, а также укрепляя технологический суверенитет России. Он распространяется на деятельность физических и юридических лиц внутри страны, которые разрабатывают, применяют или внедряют ИИ.

В проекте закона определены основные принципы регулирования ИИ, права граждан при взаимодействии с ИИ, обязанности разработчиков, ответственность пользователей, а также полномочия Президента РФ в области технологий искусственного интеллекта.

Согласно документу, все этапы разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ должны выполняться гражданами России и российскими организациями.

Оператор системы ИИ обязан немедленно приостанавливать работу объектов с применением искусственного интеллекта, если выявляется угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц или окружающей среде.

Пользователи сервисов ИИ несут ответственность за действия, нарушающие законодательство РФ, если результат их использования противоречит закону. Это касается как умышленных нарушений, так и несоблюдения правил использования сервиса. Нарушители законодательства в сфере искусственного интеллекта будут привлекаться к ответственности в соответствии с российскими законами – от административной до уголовной.

Ранее президент России Владимир Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ. Глава государства поддержал инициативу о распространении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных на все 44 ведомства. Он отмечал преимущества искусственного интеллекта для эффективности труда.