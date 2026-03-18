В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших

Tекст: Денис Тельманов

Владельца ГК Ritual.ru Олег Шелягов сообщил в интервью Коммерсантъ, что в России становится востребованнее услуга фальш-кремации. Этот формат предполагает, что церемония прощания проходит в траурном зале по месту жительства умершего, после чего тело перевозят для кремации в другой регион страны.

По словам Шелягова, граждане иногда вынуждены выбирать такой способ из-за отсутствия крематориев в их регионе. Однако основным фактором становится желание снизить расходы, так как цены на кремацию в ближайшем крематории могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортировки.

Шелягов отметил: «Цены на услуги ближайшего крематория могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортных расходов». В целом, по словам эксперта, в Петербурге кремацию выбирают около 70% клиентов, а в Москве – более 50%.

Такой способ захоронения становится популярнее в северных регионах, где зимой сложно копать землю, тогда как на юге страны кремация только начинает распространяться.

