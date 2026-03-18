«Единая Россия» провела акции ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

В Москве на ВДНХ более 3 тыс. активистов устроили шествие с российскими, крымскими и севастопольскими флагами, а также плакатами, демонстрирующими достижения регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники выстроились в слово «НАВСЕГДА», чтобы подчеркнуть лозунг: «Крым – Россия, навсегда», рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

В Петербурге акция собрала более 1,5 тыс. активистов, которые прошли маршем от Ростральных колонн до Биржевого сквера и выстроились в цвета крымского флага. Руководитель регионального отделения МГЕР Александр Амелин отметил, что уже 12 лет Крым вместе с Россией и подчеркнул значимость единства для страны. В Крыму прошла интерактивная выставка «Герои всех времен», где с помощью искусственного интеллекта посетители могли услышать рассказы о подвигах фронтовиков от их «оживших» фотографий.

В регионах также прошли массовые флешмобы и концерты. В Пензенской области более 300 молодых людей выстроились в цвета российского триколора, а в Татарстане активисты раздавали 45 тыс. ленточек жителям республики и формировали надписи «Крым», «Россия», «Навсегда». В Бурятии прошел митинг-концерт, где напомнили, что Крымская весна стала символом единства и исторической справедливости, а в Хабаровском крае отметили, что «Крымская весна» стала точкой отсчета нового этапа истории страны.

Праздничные мероприятия прошли также в Херсонской области, где молодежь провела акцию «Вместе!», на Сахалине более 200 человек развернули флаг с надписью «Крым наш», а в Приморье развернули государственный флаг длиной 16 метров. В Донецкой народной республике на стадионе выстроили надпись «Наш» с синими зонтами вокруг, символизирующими Черное и Азовское моря. В ряде областей – Белгородской, Самарской, Калужской и Челябинской – прошли масштабные шествия, флешмобы и развернули трехцветные ленты и флаги в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.