США вывели из-под санкций три компании

Минфин США исключил из санкционного списка трех человек и три компании

Tекст: Тимур Шайдуллин

США вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации. Соответствующая информация содержится в официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), опубликованном на сайте ведомства.

Санкционный список покинули гражданка России Евгения Тюрикова, также известная под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен. Решение о снятии ограничительных мер коснулось и трех организаций.

Из-под санкций выведены турецкие компании Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также организация Futuris FZE, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах. С подробными причинами исключения из списка ведомство не ознакомило.

Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

В Кремле заявили, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти отражают их стремление повлиять на ситуацию на мировом энергетическом рынке.



