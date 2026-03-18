  Снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер»
    18 марта 2026, 20:46 • Новости дня

    В Сухуме прошел показ фильма RT Documentary о Крыме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Показ фильма RT Documentary «Крым. Перерождение» и выставка «Жены героев» прошли в Сухуме.

    Мероприятие организовано представительством Россотрудничества и дирекцией Всемирного фестиваля молодежи в Республике Абхазия и приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В программу вошел показ фильма, посвященного изменениям, которые произошли на полуострове за последние годы, развитию инфраструктуры и важнейшим реализованным проектам. Кроме того, была представлена выставка «Жены героев», где можно было увидеть фотографии и письма матерей, жен и дочерей участников спецоперации на Украине. Экспозиция акцентировала внимание на личных историях, стойкости и поддержке семей.

    «Сегодня мы показываем фильм, который подводит итог развитию Крыма за последние годы и демонстрирует, насколько изменилась территория, какие масштабные инфраструктурные проекты были реализованы. Для нас важно познакомить молодежь с этим опытом и показать возможности, которые сегодня открываются, в том числе в рамках программ студенческого туризма», – отметила директор Представительства ДВФМ Юлия Красцова.

    Студенты, посетившие мероприятие, поделились личными впечатлениями. Даниил Аршба отметил, что фильм был познавательным и вызвал желание посетить Крым, а Александра Гварамия подчеркнула, что благодаря мероприятию молодежь может глубже узнать историю полуострова и его значимость для России.

    18 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    По народной программе «Единой России» отремонтировано более 800 соцобъектов в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    По народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, в Крыму и в Севастополе качественно поднялся уровень жизни, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах  качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».

    «Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.

    По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.

    «В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.

    Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.

    «Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    16 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    МИД Турции отказался признать Крым российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России.

    В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

    «В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

    Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.

    16 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    Аксенов заявил о национализации всех крупных объектов украинских олигархов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все самые крупные крымские объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц уже выявлены и национализированы, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Как заявил Аксенов, все основные объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц уже выявлены и национализированы, передает РИА «Новости».

    Аксенов отметил, что процесс выявления собственности продолжается, однако крупных не национализированных объектов больше не осталось. По его словам, чтобы полностью завершить работу, необходимо тщательно проверить всю базу объектов с точки зрения прав собственности, что является масштабной задачей.

    Глава региона подчеркнул, что имущество, принадлежащее лицам, проявляющим враждебность к России, выявляется по итогам мониторинга социальных сетей и благодаря обращениям граждан в правоохранительные органы и лично к нему через соцсети.

    Крымский парламент с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В числе национализированных активов оказалась квартира Зеленского в Ливадии, которая была затем продана на торгах. Средства от продажи направляются на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджет Крыма получил 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества. В Крыму национализировали активы порядка 500 физических и юридических лиц. Власти полуострова национализировали активы 84 пособников киевского режима.

    17 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя

    Кремль: Путин в среду проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

    Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

    Основной темой обсуждения станут вопросы развития Крыма и Севастополя. С докладом по этим вопросам выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В ходе совещания Путин также в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых объектов на территории Крыма. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы

    16 марта 2026, 04:23 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога действует в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил об этом в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье в Севастополе также работала ПВО из-за атаки вооруженных сил Украины.

    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    16 марта 2026, 04:55 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили две воздушные цели

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уничтожив две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито две воздушных цели», – сообщил Развожаев в Max.

    По данным Спасательной службы Севастополя, ни один гражданский объект не поврежден.

    Гражданам порекомендовали не находиться на открытых пространствах и соблюдать меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Развожаев сообщил о том, что в городе объявлена воздушная тревога.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Путин: На развитие Крыма и Севастополя выделили около 1,3 трлн рублей за 12 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

    17 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Константинов заявил о неспособности Украины признать статус Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина не может признать российский статус Крыма, так как, по его словам, сама превратилась в недоговороспособное политическое образование.

    Он отметил: «Нынешняя Украина неспособна признать российский статус Крыма, потому как сама превратилась в недоговороспособное политическое образование. Государственности там давно нет, совершенно не сформирована территориальная целостность и национальная идея», передает РИА «Новости».

    Константинов также выразил мнение, что признание Крыма со стороны Украины не принесло бы полуострову никакой пользы. По его словам, ожидать такого шага не имеет смысла, а действительно важно только международное признание, так как оно, по его мнению, подтверждает правоту российской стороны.

    Ранее Константинов назвал фашизмом высказывания Владимира Зеленского о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о процедуре проведения референдума по воссоединению Крыма с Россией. Захарова ранее увидела неонацистскую риторику в словах Зеленского о жителях Крыма.

    18 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    Путин объявил о запуске новых объектов в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал об успешной реализации ряда значимых проектов в Крыму и Севастополе.

    В частности, открыт крытый ледовый каток в Севастополе, который, по словам главы государства, станет одним из ключевых центров развития хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта на юге России, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что новый каток будет способствовать росту популярности этих дисциплин среди молодежи.

    Президент такжесообщил о запуске федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, предназначенного для оказания высокотехнологичной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Путин уточнил, что корпуса центра оснащены самым современным оборудованием, что позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь юным пациентам.

    Еще одним важным введенным в строй объектом стали модернизированные очистные сооружения возле Судака. Путин отметил, что благодаря их вводу в эксплуатацию удастся значительно сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить экологическую ситуацию, особенно в летний сезон, когда полуостров посещают миллионы туристов.

    «В качестве справки могу еще добавить, что всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений: 24 – в Крыму, три – в Севастополе. Завершена работа над десятью объектами: восемь – в Крыму, два – в Севастополе. Ведутся работы на 13 [объектах]. В стадии проектирования – еще четыре объекта», – отметил глава государства.

    В завершение выступления Путин поблагодарил всех, кто занят в восстановлении исторических регионов, и поздравил специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с прошедшим профессиональным праздником.

    Путин также  поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса. Он сообщил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    18 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию Крыма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня знаменательный день – день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По этому случаю сегодня посредством видеоконференции планируется открыть ряд новых объектов, которые построены в Крыму и Севастополе», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Кроме того, пройдет совещание с членами правительства, в ходе него рассмотрят социально-экономическое развитие региона.

    В прошлом году на совещании по развитию Крыма обсуждали достижения, которых регион достиг после воссоединения с Россией.

    18 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин сообщил о росте зарплат в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о положительных изменениях в экономике Крыма и Севастополя.

    По его словам, в регионе появляются новые инвестиционные проекты как при поддержке государства, так и благодаря участию бизнеса, передает РИА «Новости».

    «В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы», – сказал Путин.

    В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину о росте экономики региона, несмотря на внешнее воздействие и негативные факторы.

    Ранее Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.

    18 марта 2026, 19:08 • Новости дня
    Всероссийское казачье общество рассказало о задачах казаков в Крыму в марте 2014 года
    Всероссийское казачье общество рассказало о задачах казаков в Крыму в марте 2014 года
    @ REUTERS/Vasily Fedosenko

    После решения жителей Крыма и Севастополя в 2014 году провести референдум о вхождении полуострова в состав России на территорию региона прибыли несколько тысяч казаков из различных казачьих войск.

    Всего в Крым, несмотря на препятствия Киева, прибыли примерно три тысячи казаков, сообщает Всероссийское казачье общество. В их числе – порядка тысячи представителей Кубанского казачьего войска, не менее 300 казаков Донского войска и около 200 – Терского.

    Основной задачей казачьих формирований было обеспечение порядка и защита мирных жителей. Казаки заняли ключевые позиции на стратегических направлениях: 220 человек находились на Турецком валу, 120 – на Чонгаре, 58 – на Перекопе. В Симферополе дежурили 370 казаков, в Севастополе – 170. Кроме того, патрули кубанских казаков были размещены у зданий правительства и Верховного Совета Крыма, на транспортных узлах, в том числе в аэропорту Симферополя, а также на избирательных участках.

    Непосредственно в дни проведения референдума казаки обеспечивали охрану избирательных участков в Севастополе и его пригородах.

    18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Документ закрепил результаты референдума, прошедшего на полуострове 16 марта. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе.

    18 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин поблагодарил специалистов за восстановление Крыма и Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил вклад специалистов различных профессий в восстановление Крыма, Донбасса, Севастополя и Новороссии, подчеркнув значимость их труда.

    В ходе совещания с членами правительства глава государства подчеркнул: «Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению наших исторических регионов. А это строители, рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники ЖКХ и многие другие специалисты», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    18 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин заявил о борьбе участников СВО за выбор крымчан быть с Россией

    Путин: Участники СВО сражаются за выбор крымчан быть с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции на Украине ведут борьбу за выбор жителей Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей быть частью России.

    По его словам, за право этих людей быть со своей исторической родиной сейчас «сражаются наши ребята, наши герои, участники специальной военной операции», сообщается на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией.

