В регионах прошли более 800 лекций Общества «Знание» о воссоединении Крыма с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

С 2014 года в России 18 марта отмечается день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Общество «Знание» посвятило этому событию цикл просветительских мероприятий, которые охватили все регионы страны и собрали более 40 тысяч слушателей на 800 площадках, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание уделили встречам с очевидцами событий «Русской весны». Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный заявил: «День воссоединения Крыма с Россией – часть нашей общей истории, которую нельзя забывать или переписывать. Задача Общества «Знание» – не просто сохранить правду об этих событиях, а передать ее молодому поколению, чтобы каждый понимал историческое значение возвращения полуострова. Лучший способ сделать это – встречи с реальными участниками «Русской весны», которые помогают ребятам осознать, что история делается здесь и сейчас, и от их выбора тоже зависит будущее страны».

В Крыму и Севастополе прошли ключевые события, где молодежь встретилась с советником губернатора Севастополя Татьяной Щербаковой и участником СВО Егором Тимофеевым. Они рассказали о митинге Народной воли, встрече с бойцами «Беркута» и массовом участии жителей в референдуме 2014 года. Татьяна Щербакова подчеркнула: «Самое главное воспоминание – невероятное единение людей в эмоциях и решимости. После февральских событий на Майдане появилось твердое ощущение: так больше продолжаться не может, дальше так жить невозможно. 23 февраля на площадь Нахимова все шли молча, понимая, что нужно принять решение и что мы не сможем существовать в условиях, которые нам навязывает Киев. И когда это сложное решение было принято, ушел страх неизвестности».

В Симферополе студенты пообщались с ветераном СВО Вячеславом Губиным и участником СВО Александром Клещеровым. Во Владивостоке участники встретились с проректором по молодежной политике КФУ Сергеем Елькиным, а в Кабардино-Балкарии школьники дискутировали с участниками СВО Ахмедом Пшихачевым, Заурбеком Мазлоевым и Эльдаром Чеченовым. В онлайн-формате для 2 тыс. школьников Смоленской области выступил председатель регионального отделения Общества «Знание» Михаил Артеменков, а в Чувашии и других регионах прошли встречи и квесты с представителями власти и образования.

Лекции прошли и в рамках проекта Знание.Государство. В Кировской области доцент кафедры государства и права филиала РАНХиГС Михаил Лицарев обсуждал с госслужащими исторические и политические предпосылки событий 2014 года, а также культурную и духовную общность народов.