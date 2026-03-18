Пентагон подтвердил открытость к военным переговорам с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство войны США готово к поддержанию каналов связи с российскими военными для предотвращения непреднамеренной эскалации. Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что ведомство открыто для содействия диалогу между военными с Россией, включая поддержку переговоров после завершения действия СНВ-3 и обсуждение вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

В его письменном заявлении для слушаний в Палате представителей Конгресса США отмечается, что Пентагон готов к диалогу на высоком уровне, объявленному в прошлом месяце генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Циммерман подчеркнул, что Вашингтон рассматривает защиту национальных интересов, особенно по вопросам будущего контроля над ядерными вооружениями, как приоритет.

В заявлении также подчеркивается важность сохранения диалога между военными для обеспечения стратегической стабильности и предотвращения случайных инцидентов между странами.

Ранее в среду американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру. При этом, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.