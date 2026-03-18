Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Агентство разведки и безопасности Словении (SOVA) подтвердило наличие прямого иностранного вмешательства в предвыборную кампанию страны, передает ТАСС. Госсекретарь по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк сообщил: «Директор спецслужбы сообщил нам о фактах, указывающих на прямое иностранное вмешательство в выборы в Словении. По всей вероятности, как говорит директор SOVA, по заказу из Словении».

В декабре 2025 года в Любляне, как писали местные СМИ, прошла встреча между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и лидером оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в интернете появились видеозаписи, указывающие на коррупцию среди политических соперников СДП.

Позже Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила Black Cube во вмешательстве в выборы. Президент Наташа Пирц-Мусар заявила, что ожидает публичного расследования, а премьер-министр Роберт Голоб пообещал собрать Совбез страны после голосования. СДП отвергла обвинения и готовит судебный иск.

Очередные выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта. Согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, следом идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%. Пока не определились с выбором 8,8% респондентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду премьер Словении Роберт Голоб прервал все мероприятия и поехал в Брюссель из-за сообщений о возможном иностранном влиянии на выборы.

До этого Голоб выразил опасения относительно сближения Словении с Венгрией в случае победы оппозиции. Кроме того, на фоне выборов в Словении еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в связях с югославской спецслужбой в 1980-х годах.