В Севастополе, Крыму и Херсонской области высадили «Сады памяти»

Tекст: Елизавета Шишкова

Седьмой сезон Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» стартовал в Севастополе и Крыму в День воссоединения с Россией. В Севастополе участники высадили сто кустов сирени на участке Большой севастопольской тропы в память о погибших в Великой Отечественной войне и бойцах специальной военной операции, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участница мероприятия Лидия Павлова сообщила: «Моя мама была участницей Великой Отечественной войны, отправляла загруженные углем вагоны на Сталинград – туда, где шла очень страшная битва, и даже была ранена. Сегодня я участвую в акции в честь нашей любимой России. Эти мероприятия должны проводиться с самого рождения малышей, которые впервые ступают на севастопольскую землю и обязательно нужно, чтобы они знали, каким сложным трудом, какой сложной жизнью наши отцы, дедушки, бабушки заплатили, чтобы был мир на Земле».

В селе Мирное под Симферополем на территории бывшего концлагеря «Красный» высадили деревья в память о жертвах нацизма – туи, березы, сосны, спиреи и форзиции. Здесь в годы войны погибло около 15 тыс. человек, а после воссоединения Крыма с Россией в 2015 году был открыт мемориал узникам лагеря. Герой России Антон Старостин отметил, что «Сегодня мы, по сути, сражаемся с тем же врагом, с которым столкнулись 80 с лишним лет назад», подчеркнув сохранение исторической памяти.

В Херсонской области в Парке Афганской Славы города Геническа высадили катальпы, создав мемориальную аллею в честь бойцов специальной военной операции. В акции участвовали более 100 человек, включая школьников и молодежь. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что такие мероприятия стали доброй традицией и важны для сохранения памяти о героях.

Также высадки прошли в Запорожской области, Дагестане и Краснодарском крае. В этом году впервые на сайте сад-памяти.рф деревья, высаженные в честь бойцов СВО, будут отмечаться специальными значками. За четыре месяца планируется высадить более 27 млн деревьев по всей России. По итогам прошлого сезона лидерами по количеству высаженных деревьев стали Саратовская, Иркутская, Кемеровская области, а по числу локаций – Кемеровская область и Краснодарский край.