    18 марта 2026, 19:08 • Новости дня

    Всероссийское казачье общество рассказало о задачах казаков в Крыму в марте 2014 года

    @ REUTERS/Vasily Fedosenko

    После решения жителей Крыма и Севастополя в 2014 году провести референдум о вхождении полуострова в состав России на территорию региона прибыли несколько тысяч казаков из различных казачьих войск.

    Всего в Крым, несмотря на препятствия Киева, прибыли примерно три тысячи казаков, сообщает Всероссийское казачье общество. В их числе – порядка тысячи представителей Кубанского казачьего войска, не менее 300 казаков Донского войска и около 200 – Терского.

    Основной задачей казачьих формирований было обеспечение порядка и защита мирных жителей. Казаки заняли ключевые позиции на стратегических направлениях: 220 человек находились на Турецком валу, 120 – на Чонгаре, 58 – на Перекопе. В Симферополе дежурили 370 казаков, в Севастополе – 170. Кроме того, патрули кубанских казаков были размещены у зданий правительства и Верховного Совета Крыма, на транспортных узлах, в том числе в аэропорту Симферополя, а также на избирательных участках.

    Непосредственно в дни проведения референдума казаки обеспечивали охрану избирательных участков в Севастополе и его пригородах.

    18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Документ закрепил результаты референдума, прошедшего на полуострове 16 марта. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе.

    18 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    По народной программе «Единой России» отремонтировано более 800 соцобъектов в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    По народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, в Крыму и в Севастополе качественно поднялся уровень жизни, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах  качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».

    «Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.

    По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.

    «В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.

    Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.

    «Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    В Подмосковье нашли расчлененное тело женщины в чемоданах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой, сообщает СК России.

    Расчлененное тело 35-летней жительницы Красногорска обнаружили в двух чемоданах рядом с домом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, жертву убили, после чего ее сожитель вынес чемоданы с фрагментами тела из квартиры и совершил самоубийство.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. На месте работают криминалисты и следователи, проводится осмотр территории, допросы свидетелей и участников событий.

    Назначение судебных экспертиз и установление всех обстоятельств произошедшего находятся в работе. Следствие продолжает расследование, выясняя мотивы и детали трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, а его мать доставили в реанимацию.

    Ранее сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева был задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца.

    До этого в Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, в результате чего одна из женщин погибла, а другая госпитализирована.


    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    18 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Захарова осудила глумление иноагентов над игрушками у посольства Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала репортеров, усмотревших оскорбительный подтекст в фигурке поросенка, оставленной на стихийном мемориале в Москве у посольства Ирана.

    Журналисты-иноагенты продемонстрировали свою сущность, высмеяв детскую игрушку в виде персонажа мультфильма среди цветов, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    По словам авторов вброса, с помощью образа свиньи россияне якобы выразили брезгливое отношение к Ирану.

    «Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», – возмутилась официальный представитель МИД.

    Она отметила, что эту ложную историю придумали люди, называющие себя журналистами. Ранее они отрицали понятие «пятая колонна» и утверждали, что термин «иноагент» к ним не относится.

    Жители Москвы организовали мемориал с цветами и игрушками у посольства Ирана. Горожане несли цветы в память о жертвах ударов США и Израиля. В результате атаки на школу для девочек 28 февраля погибли 168 учениц и 14 сотрудников учреждения.

    Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в учебном заведении.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев призвал иноагентов не радоваться атакам Израиля и США на Исламскую республику.

    18 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Посол России назвал возможное место проведения переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женева может стать местом проведения новых переговоров по Украине, однако не является предпочтительной площадкой для российской стороны, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

    Гармонин, отвечая на вопрос о том, есть ли основания ожидать, что в дальнейшем встречи по Украине снова будут организованы на швейцарской территории, отметил, что Швейцария может выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки, передает ТАСС.

    Дипломат в беседе, посвященной 80-й годовщине восстановления дипломатических отношений двух стран, уточнил, что «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений». По его словам, Женева не является для России предпочтительной площадкой.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Захарова обвинила Гутерриша в подрыве авторитета ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что заявления генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес России подрывают авторитет всемирной организации.

    Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отношении России не соответствуют целям, принципам и задачам ООН и наносят ущерб авторитету организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что генсек обязан воздерживаться от ангажированных политических заявлений и не должен заниматься толкованием норм устава организации, передает ТАСС.

    Она отметила: «Высказывания Гутерриша и возглавляемого им секретариата не только не соответствуют целям, принципам и задачам ООН, но и становятся препятствием для их реализации, нанося ущерб авторитету всемирной организации в целом». По словам Захаровой, генсек регулярно делает сомнительные умозаключения, которые демонстрируют его политическую ориентацию и показывают, чьего недовольства он опасается.

    Дипломат выразила сожаление по поводу того, что подобное поведение главы ООН не способствует выполнению уставных задач организации и отражается на ее международном имидже.

    Ранее МИД России осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска и усомнился в необходимости сотрудников Секретариата.

    До этого Захарова предложила Гутерришу перейти работать в НАТО из-за его слов по вопросу самоопределения Крыма. А глава МИД Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    18 марта 2026, 16:02 • Новости дня
    «Яндекс» сообщил о продаже «Авто.ру»

    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Платформа «Авто.ру» сменит владельца, а бренд и команда сохранятся в рамках сделки «Яндекса» на 35 млрд рублей с «Т-Авто».

    «Яндекс» объявил о продаже бизнеса «Авто.ру» компании «Т-Авто», входящей в группу «Т-Технологии», за 35 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

    Стороны уже подписали соответствующее соглашение, согласно которому все активы проекта, включая сервис объявлений о продаже автомобилей, B2B-платформу «Авто.ру Бизнес» и сервис цифрового автокредитования «еКредит», перейдут новому владельцу.

    Как отмечается в пресс-релизе, бренд «Авто.ру» и команда сохранятся, а сам сервис продолжит самостоятельное развитие. В «Яндексе» подчеркнули: «Ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса Авто.ру – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов».

    Компания «Т-Технологии» обладает значительным опытом в автокредитовании и страховании, что, по мнению сторон сделки, откроет для «Авто.ру» новые возможности на рынке. Используя наработки и инфраструктуру нового владельца, сервис сможет предложить широкий спектр услуг для покупателей, продавцов и дилеров, повысив свою конкурентоспособность.

    Для «Яндекса» продажа «Авто.ру» даст возможность сосредоточиться на других направлениях, где технологии и экосистема компании позволяют масштабировать бизнес, а также более гибко управлять капиталом. Сделку планируют закрыть в течение нескольких месяцев после получения всех необходимых одобрений.

    «Авто.ру» был основан в 1996 году и сейчас объединяет частных лиц и профессионалов автобизнеса. Ежемесячная аудитория платформы выросла с 12 млн до 33 млн пользователей, а через B2B-платформу ежегодно продаётся около 800 тыс. подержанных автомобилей. После завершения сделки все сервисы продолжат работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько ведущих гостиничных сетей России прекратили сотрудничество с «Яндекс. Путешествиями» из-за увеличения комиссии до 17%.

    Ранее СМИ сообщили, что «Яндекс» планирует купить маркетплейс Flowwow.

    18 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ начали артобстрел Энергодара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска обстреливают Энергодар из артиллерии, сообщил мэр города Максим Пухов.

    По его словам, предположительно, в результате удара город оказался полностью обесточен.

    «Уважаемые жители! Ведется артобстрел городской территории. Предположительно, в результате артиллерийского удара произошло полное обесточивание Энергодара», – написал он в своем Telegram-канале.

    Мэр также подчеркнул, что энергетики начнут восстановление электроснабжения только после того, как ситуация стабилизируется. Жителей города Пухов попросил ограничить передвижение по Энергодару до нормализации обстановки.

    Ранее ВСУ атаковали кафе в Энергодаре.

    В начале марта после обстрела ВСУ в Энергодаре оказались обесточены два микрорайона.

    18 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа по поводу современных европейских лидеров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, нынешний премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не сопоставимы с лидерами прошлого – Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем, передает ТАСС.

    «В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, Стармер – это не Черчилль, действительно, Макрон – это не де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», – сказал он.

    Ранее глава Белого дома отметил, что отношения с Лондоном испортились из-за позиции премьера Британии, подчеркнув, что, «к сожалению, Кир (Стармер) – это не Уинстон Черчилль».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля.

    18 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о серьезной недокапитализации России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия по-прежнему остается серьезно недокапитализированной страной, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества.

    Он отметил, что капитализация страны с начала года превысила чуть более 900 трлн рублей. «Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы», – подчеркнул Хуснуллин, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, имущество является основой налоговой базы во всем мире. В России сейчас ведется активная работа по кадастрированию объектов, а также подготовке налоговой базы. Особое внимание уделяется поиску дополнительных земельных участков для жилищного строительства.

    Хуснуллин добавил, что к 2030 году в оборот планируется ввести 500 тыс. га для строительства жилья. В прошлом году было рассмотрено порядка 10 тыс. га, а к 2026 году стоит задача вовлечь еще 12 тыс. га. Вице-премьер отметил, что важно не только найти подходящие участки, но и оперативно подготовить всю необходимую документацию для их включения в строительный оборот.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов.

    В феврале на отчете в Госдуме Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    18 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Названа причина расчленения жительницы Красногорска

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Красногорске днем мужчина убил свою сожительницу на фоне ссоры и попытался избавиться от тела необычным способом.

    Причиной убийства женщины в Красногорске стал бытовой конфликт, передает ТАСС. Согласно предварительным данным прокуратуры, днем восемнадцатого марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре, дом десять, убил свою сожительницу после ссоры.

    «По предварительным данным, днем 18 марта мужчина, находясь в многоквартирном доме на улице Подмосковный бульвар, д. 10, на почве ранее возникшего конфликта, убил свою сожительницу, тело которой впоследствии вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам, расположенным во дворе жилого дома», – сообщили в пресс-службе прокуратуры. После этого подозреваемый покончил с собой.

    Подробности происшествия и обстоятельства конфликта выясняются следователями. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК России обнаружили фрагменты тела женщины в двух чемоданах в Красногорске. В СК РФ сообщили, что подозреваемый в убийстве сожитель погибшей покончил с собой.

    В Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    18 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал объем выделенных на развитие Крыма и Севастополя за 12 лет средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет на развитие Крыма и Севастополя было выделено около 1,3 трлн рублей.

    По словам президента, эти средства были вложены в решение ключевых социально-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», – подчеркнул глава государства в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

    Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией.

