Всероссийское казачье общество рассказало о задачах казаков в Крыму в марте 2014 года

Всего в Крым, несмотря на препятствия Киева, прибыли примерно три тысячи казаков, сообщает Всероссийское казачье общество. В их числе – порядка тысячи представителей Кубанского казачьего войска, не менее 300 казаков Донского войска и около 200 – Терского.

Основной задачей казачьих формирований было обеспечение порядка и защита мирных жителей. Казаки заняли ключевые позиции на стратегических направлениях: 220 человек находились на Турецком валу, 120 – на Чонгаре, 58 – на Перекопе. В Симферополе дежурили 370 казаков, в Севастополе – 170. Кроме того, патрули кубанских казаков были размещены у зданий правительства и Верховного Совета Крыма, на транспортных узлах, в том числе в аэропорту Симферополя, а также на избирательных участках.

Непосредственно в дни проведения референдума казаки обеспечивали охрану избирательных участков в Севастополе и его пригородах.

18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день в 2014 году в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Документ закрепил результаты референдума, прошедшего на полуострове 16 марта. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% избирателей в Крыму и Севастополе.