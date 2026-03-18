Американская разведка назвала условие для сотрудничества с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

В отчете для конгресса, опубликованном американскими разведслужбами, говорится, что стремление России к многополярности могло бы создать возможности для выборочного сотрудничества с Соединенными Штатами, пишет ТАСС. В документе также отмечается, что необходимым условием для такого взаимодействия разведка считает снижение восприятия Вашингтона как угрозы со стороны Москвы.

При этом в докладе подчеркивается, что пока между странами сохраняется напряженность, но отдельные сферы сотрудничества возможны в случае ослабления антагонизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники разведки США выражают обеспокоенность по поводу того, почему Россия не прекращает спецоперацию на Украине несмотря на экономические риски.

Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.



