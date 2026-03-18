    18 марта 2026, 18:40 • Новости дня

    Захарова обвинила Гутерриша в подрыве авторитета ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что заявления генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес России подрывают авторитет всемирной организации.

    Заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отношении России не соответствуют целям, принципам и задачам ООН и наносят ущерб авторитету организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что генсек обязан воздерживаться от ангажированных политических заявлений и не должен заниматься толкованием норм устава организации, передает ТАСС.

    Она отметила: «Высказывания Гутерриша и возглавляемого им секретариата не только не соответствуют целям, принципам и задачам ООН, но и становятся препятствием для их реализации, нанося ущерб авторитету всемирной организации в целом». По словам Захаровой, генсек регулярно делает сомнительные умозаключения, которые демонстрируют его политическую ориентацию и показывают, чьего недовольства он опасается.

    Дипломат выразила сожаление по поводу того, что подобное поведение главы ООН не способствует выполнению уставных задач организации и отражается на ее международном имидже.

    Ранее МИД России осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска и усомнился в необходимости сотрудников Секретариата.

    До этого Захарова предложила Гутерришу перейти работать в НАТО из-за его слов по вопросу самоопределения Крыма. А глава МИД Сергей Лавров назвал позором заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

    Напомним, Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    17 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    В убийстве 12-летнего ребенка в Ногинске заподозрили его мать

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Ногинске женщину заподозрили в убийстве собственного ребенка с особенностями развития, причем она сняла для этого квартиру.

    Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в арендованной квартире, была задержана в Ногинске, передает ТАСС. По данным правоохранителей, она находилась в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти своего первого ребенка.

    В беседе с агентством источник сообщил: «Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством».

    Собеседник также отметил, что погибший ребенок имел особенности развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело двенадцатилетнего мальчика с ножевым ранением. В Ногинске мать погибшего ребенка доставили в реанимацию.

    В Сергиевом Посаде мужчина во время конфликта напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку. В результате нападения в Сергиевом Посаде одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    18 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Захарова осудила глумление иноагентов над игрушками у посольства Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала репортеров, усмотревших оскорбительный подтекст в фигурке поросенка, оставленной на стихийном мемориале в Москве у посольства Ирана.

    Журналисты-иноагенты продемонстрировали свою сущность, высмеяв детскую игрушку в виде персонажа мультфильма среди цветов, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    По словам авторов вброса, с помощью образа свиньи россияне якобы выразили брезгливое отношение к Ирану.

    «Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», – возмутилась официальный представитель МИД.

    Она отметила, что эту ложную историю придумали люди, называющие себя журналистами. Ранее они отрицали понятие «пятая колонна» и утверждали, что термин «иноагент» к ним не относится.

    Жители Москвы организовали мемориал с цветами и игрушками у посольства Ирана. Горожане несли цветы в память о жертвах ударов США и Израиля. В результате атаки на школу для девочек 28 февраля погибли 168 учениц и 14 сотрудников учреждения.

    Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в учебном заведении.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев призвал иноагентов не радоваться атакам Израиля и США на Исламскую республику.

    18 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    В Подмосковье нашли расчлененное тело женщины в чемоданах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой, сообщает СК России.

    Расчлененное тело 35-летней жительницы Красногорска обнаружили в двух чемоданах рядом с домом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, жертву убили, после чего ее сожитель вынес чемоданы с фрагментами тела из квартиры и совершил самоубийство.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. На месте работают криминалисты и следователи, проводится осмотр территории, допросы свидетелей и участников событий.

    Назначение судебных экспертиз и установление всех обстоятельств произошедшего находятся в работе. Следствие продолжает расследование, выясняя мотивы и детали трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, а его мать доставили в реанимацию.

    Ранее сын бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева был задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве отца.

    До этого в Сергиевом Посаде мужчина напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку, в результате чего одна из женщин погибла, а другая госпитализирована.


    17 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    В Брянске за 70 мошенничеств пошли под суд сотрудники соццентра

    Установлено хищение 9,6 млн рублей бюджетных средств в соццентре в Брянске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело в отношении учредителя и сотрудников центра соцпомощи Брянска направлено в суд после выявления массового мошенничества с бюджетными средствами, сообщает СУ СК России по области.

    Учредитель и сотрудники центра социальной помощи в Брянске предстанут перед судом по обвинению в 70 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. По данным следствия, организованная преступная группа получила незаконным путем более 9,6 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для компенсаций по оказанию социальных услуг.

    С августа 2017 года по март 2025 года обвиняемые, используя персональные данные получателей социальных услуг, дублировали их в реестры с фиктивной информацией о якобы оказанных услугах. На основании этих реестров во исполнение национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения региона переводил деньги на счета организации.

    Двое фигуранток добровольно возместили ущерб на сумму 1,15 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест по решению суда, а меры по возмещению ущерба продолжают приниматься. Расследование в отношении директора центра завершилось ранее из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, его дело уже рассматривается судом.

    Советский районный суд Брянска приступит к рассмотрению уголовного дела. Как уточнили в прокуратуре, выявить мошенническую схему удалось сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности регионального УМВД.

    Ранее в Брянске арестовали генерального директора ООО «Экстрамед» за поставку несертифицированных аппаратов ИВЛ на сумму более 28 млн рублей.

    До этого бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов. А бывшего депутата Клинцовского горсовета Брянской области Владимира Реука обвинили в хищении денег участников спецоперации.


    17 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Передано в суд дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследование по фактам многомиллиардных взяток и незаконного хранения оружия, инкриминируемых бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, завершено, материалы переданы в суд, сообщает СК России.

    Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка завершено, сообщает СК России. Юревича обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Москалюк проходит по делу как посредник во взяточничестве в особо крупном размере.

    Следствие установило, что с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич получил через представителей дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей за покровительство и содействие в ремонте и содержании региональных дорог. Кроме того, в 2012 году он, по данным следствия, получил через Москалюка 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Также с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел и хранил у себя дома револьвер калибра 10,67 мм.

    На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, поскольку оба обвиняемых объявлены в международный розыск и скрываются за пределами России. Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко ранее осужден к длительному сроку лишения свободы.

    Ранее Юревич и 11 бывших сотрудников холдинга «Макфа» не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны. Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у бывших владельцев «Макфы» 63 квартиры в собственность государства.

    До этого Савеловский суд Москвы отказал во взыскании 120 млн рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску Юревича.

    17 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России

    Президент Паралимпийского комитета Рожков: Публика в Италии принимала сборную России очень хорошо

    Tекст: Олег Исайченко

    В Италию отправились наши сильнейшие паралимпийцы, там к ним относились с особым уважением. Это наглядно показало: позиции европейских политиков далеки от настроений обычных итальянцев. К нашим спортсменам часто подходили местные жители, просили сфотографироваться, участники других сборных также проявляли дружелюбие, рассказал газете «ВЗГЛЯД» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «На фоне того давления, которому подвергается Россия со стороны Запада, услышать национальный гимн на Паралимпийских играх было особенно важно. Думаю, наши оппоненты чувствовали себя некомфортно. Напомню, некоторые официальные лица Италии выступали за отмену виз для сопровождающих нашей сборной», – сказал Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

    «Когда наши ребята выходили на церемонию открытия с флагом, мы ощущали непередаваемое волнение. К счастью, публика принимала сборную очень хорошо. Обстановка была максимально доброжелательной: люди на трибунах вставали во время гимна России и снимали головные уборы в знак уважения к спортсменам», – добавил он.

    «Мнение европейских политиков, как выяснилось, расходится с настроениями простых итальянцев. Когда мы гуляли по улицам, к нам многие подходили, просили сфотографироваться. Участники из других стран тоже относились к нам доброжелательно», – вспоминает собеседник.

    «Российские спортсмены спокойно подсаживались за обеденный стол к представителям иных государств. Никто от них не уходил. Наши ребята хорошо знали английский, поэтому у них сложились приятельские отношения с некоторыми атлетами. В общем, создалась атмосфера настоящей паралимпийской семьи», – пояснил он.

    «И это правильно: спорт должен быть вне политики. Если в играх не участвуют сильнейшие представители дисциплины, от этого проигрывает все мероприятие. В Италию поехали наши лучшие паралимпийцы, поэтому к ним относились с особым уважением», – заключил Рожков.

    Во вторник в столице торжественно поздравили российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет смогли выступить в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо на Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Российская команда замкнула тройку сильнейших в общем медальном зачете, причем сделала это рекордно малым составом: всего шесть атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь — высшей пробы. Золотые медали на этих Играх выиграли горнолыжница Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, еще одну награду высшей пробы принес сборной горнолыжник Алексей Бугаев.

    17 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    Умер пострадавший при ударе ВСУ по автосервису в Курске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Курска, получивший тяжелые ранения в результате удара ВСУ по городскому автосервису, скончался после более двух недель в больнице от полученных ран, сообщили власти региона.

    Житель Курска, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины 27 февраля, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Мужчине 51 год, его звали Александр. Он родился и жил в Курске, после школы окончил училище по специальности телемастер, а затем работал водителем.

    В день удара по Курску Александр находился в автосервисе. Из-за серьезных травм его экстренно перевезли в федеральную клинику в Москве, где врачи более двух недель боролись за его жизнь. Однако, по словам Хинштейна, травмы оказались слишком тяжелыми.

    Губернатор выразил соболезнования семье погибшего: «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Это ужасная трагедия. Мы будем рядом и обязательно окажем всю необходимую поддержку семье – уже дал все поручения». Администрация Курска поможет с организацией похорон, а родные погибшего получат все предусмотренные выплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 февраля беспилотник ВСУ атаковал автосервис в Сеймском округе Курска, в результате чего погиб один человек и еще трое мужчин получили осколочные ранения.

    В тот же день в Беловском районе Курской области беспилотник ударил по объекту энергетики, что привело к гибели добровольца и ранениям двух сотрудников энергослужбы.

    И тогда же Хинштейн опроверг сообщения о многочисленных пострадавших и погибших при атаках беспилотников в Курске.

    18 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Посол России назвал возможное место проведения переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женева может стать местом проведения новых переговоров по Украине, однако не является предпочтительной площадкой для российской стороны, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

    Гармонин, отвечая на вопрос о том, есть ли основания ожидать, что в дальнейшем встречи по Украине снова будут организованы на швейцарской территории, отметил, что Швейцария может выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки, передает ТАСС.

    Дипломат в беседе, посвященной 80-й годовщине восстановления дипломатических отношений двух стран, уточнил, что «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений». По его словам, Женева не является для России предпочтительной площадкой.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ начали артобстрел Энергодара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска обстреливают Энергодар из артиллерии, сообщил мэр города Максим Пухов.

    По его словам, предположительно, в результате удара город оказался полностью обесточен.

    «Уважаемые жители! Ведется артобстрел городской территории. Предположительно, в результате артиллерийского удара произошло полное обесточивание Энергодара», – написал он в своем Telegram-канале.

    Мэр также подчеркнул, что энергетики начнут восстановление электроснабжения только после того, как ситуация стабилизируется. Жителей города Пухов попросил ограничить передвижение по Энергодару до нормализации обстановки.

    Ранее ВСУ атаковали кафе в Энергодаре.

    В начале марта после обстрела ВСУ в Энергодаре оказались обесточены два микрорайона.

    18 марта 2026, 16:02 • Новости дня
    «Яндекс» сообщил о продаже «Авто.ру»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Платформа «Авто.ру» сменит владельца, а бренд и команда сохранятся в рамках сделки «Яндекса» на 35 млрд рублей с «Т-Авто».

    «Яндекс» объявил о продаже бизнеса «Авто.ру» компании «Т-Авто», входящей в группу «Т-Технологии», за 35 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

    Стороны уже подписали соответствующее соглашение, согласно которому все активы проекта, включая сервис объявлений о продаже автомобилей, B2B-платформу «Авто.ру Бизнес» и сервис цифрового автокредитования «еКредит», перейдут новому владельцу.

    Как отмечается в пресс-релизе, бренд «Авто.ру» и команда сохранятся, а сам сервис продолжит самостоятельное развитие. В «Яндексе» подчеркнули: «Ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса Авто.ру – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов».

    Компания «Т-Технологии» обладает значительным опытом в автокредитовании и страховании, что, по мнению сторон сделки, откроет для «Авто.ру» новые возможности на рынке. Используя наработки и инфраструктуру нового владельца, сервис сможет предложить широкий спектр услуг для покупателей, продавцов и дилеров, повысив свою конкурентоспособность.

    Для «Яндекса» продажа «Авто.ру» даст возможность сосредоточиться на других направлениях, где технологии и экосистема компании позволяют масштабировать бизнес, а также более гибко управлять капиталом. Сделку планируют закрыть в течение нескольких месяцев после получения всех необходимых одобрений.

    «Авто.ру» был основан в 1996 году и сейчас объединяет частных лиц и профессионалов автобизнеса. Ежемесячная аудитория платформы выросла с 12 млн до 33 млн пользователей, а через B2B-платформу ежегодно продаётся около 800 тыс. подержанных автомобилей. После завершения сделки все сервисы продолжат работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько ведущих гостиничных сетей России прекратили сотрудничество с «Яндекс. Путешествиями» из-за увеличения комиссии до 17%.

    Ранее СМИ сообщили, что «Яндекс» планирует купить маркетплейс Flowwow.

    18 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа по поводу современных европейских лидеров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, нынешний премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не сопоставимы с лидерами прошлого – Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем, передает ТАСС.

    «В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, Стармер – это не Черчилль, действительно, Макрон – это не де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», – сказал он.

    Ранее глава Белого дома отметил, что отношения с Лондоном испортились из-за позиции премьера Британии, подчеркнув, что, «к сожалению, Кир (Стармер) – это не Уинстон Черчилль».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля.

    18 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о серьезной недокапитализации России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия по-прежнему остается серьезно недокапитализированной страной, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества.

    Он отметил, что капитализация страны с начала года превысила чуть более 900 трлн рублей. «Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы», – подчеркнул Хуснуллин, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, имущество является основой налоговой базы во всем мире. В России сейчас ведется активная работа по кадастрированию объектов, а также подготовке налоговой базы. Особое внимание уделяется поиску дополнительных земельных участков для жилищного строительства.

    Хуснуллин добавил, что к 2030 году в оборот планируется ввести 500 тыс. га для строительства жилья. В прошлом году было рассмотрено порядка 10 тыс. га, а к 2026 году стоит задача вовлечь еще 12 тыс. га. Вице-премьер отметил, что важно не только найти подходящие участки, но и оперативно подготовить всю необходимую документацию для их включения в строительный оборот.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов.

    В феврале на отчете в Госдуме Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

