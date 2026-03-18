Более 70 ветеранов СВО заключили социальный контракт на открытие бизнеса

Tекст: Елизавета Шишкова

Механизм социального контракта для ветеранов СВО был расширен при поддержке Президента России. Теперь с 1 января ветераны и их супруги могут заключать социальный контракт на открытие бизнеса без учета среднедушевого дохода семьи. Эта мера поддержки признана одной из самых эффективных для адаптации защитников Отечества к мирной жизни, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На сегодняшний день филиалы фонда «Защитники Отечества» приняли 796 заявлений и выдали 735 рекомендаций для заключения социального контракта. Уже 77 ветеранов воспользовались новой возможностью и начали предпринимательскую деятельность. Как отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, «возможности для наших ветеранов в открытии и развитии собственного дела расширяются. Для многих защитников это путь к профессиональной самореализации».

Заключать социальный контракт могут ветераны боевых действий в зоне СВО, а также их супруги, если ветеран признан инвалидом I или II группы. Если ветеран с инвалидностью I или II группы отказывается от контракта, право на оформление переходит к супруге, признанной безработной или ищущей работу.

Процедура получения поддержки предусматривает обращение в филиал фонда «Защитники Отечества», где специалисты проводят оценку компетенций, помогают с документами и выдают рекомендации. После одобрения заявитель подает документы в органы соцзащиты, где межведомственная комиссия принимает окончательное решение. При необходимости помощь оказывают специалисты центров «Мой бизнес».

Одним из успешных участников стал Владимир Коваленко, ветеран СВО из Амурской области, который после тяжелого ранения вернулся к мирной жизни и занялся фермерством. На средства соцконтракта он планирует расширить хозяйство, приобретя новых коров и увеличив производство молочной продукции. По итогам 2025 года более 200 ветеранов СВО воспользовались этой мерой поддержки для открытия бизнеса.