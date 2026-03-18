Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

За медицинской помощью обратились два человека.




