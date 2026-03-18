    18 марта 2026, 17:18 • Новости дня

    Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м, сообщают оперативные службы.

    Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

    Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

    Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юго-востоке Москвы в бизнес-центре Turas загорелось складское помещение на первом этаже. За медицинской помощью обратились два человека.


    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    Комментарии (42)
    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    Комментарии (2744)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    Комментарии (9)
    16 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в Москве футболист Секач арестован
    Обвиняемый в убийстве женщины в Москве футболист Секач арестован
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы.

    Судья удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    Футболист будет находиться в СИЗО до 15 мая 2026 года.

    Ранее Секач признал свою вину в убийстве и выразил раскаяние. В правоохранительных органах сообщили, что он действовал под влиянием мошенников с Украины.

    В субботу в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Задержаны укравшие с помощью болгарки у москвички 106 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители поймали группу злоумышленников, которые под видом специалистов вскрыли болгаркой сейфы жительницы столицы и вынесли ценности на огромную сумму, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Всего задержано четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет, жертвой стала 19-летняя девушка, сказал Васенин, передает ТАСС.

    «Часть группы занималась вскрытием сейфов. Девушка-курьер передала наличность подельнику, который конвертировал рубли в криптовалюту и отправил «кураторам», – пояснил представитель ведомства.

    Еще один участник группы планировал сбыть драгоценности на 51 млн рублей, но был схвачен оперативниками.

    Потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных организаций, и обвинили ее в финансировании незаконной деятельности. Аферисты убедили девушку продемонстрировать содержимое родительских сейфов по видеосвязи, после чего прислали к ней домой «специалистов». Прибывшие мужчины вскрыли хранилища инструментом и забрали все содержимое.

    Злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия и дорогие часы общей стоимостью 106 млн рублей, часть украденного удалось вернуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция задержала соучастницу хищения денег и украшений из сейфа дочери бывшего депутата. МВД сообщило о схеме обмана подростков с целью продажи родительских ценностей. В начале марта пенсионерка отдала курьеру аферистов 14 золотых слитков.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Москвичка попыталась убить женщину по указанию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 20-летняя девушка напала на женщину с молотком и перцовым баллончиком, действуя по указанию телефонных мошенников, которые убедили ее в работе на правоохранительные органы.

    Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в Москве в отношении 20-летней местной жительницы, передает ТАСС.

    По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать так называемых иноагентов.

    В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

    Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок».

    Когда дверь открыла хозяйка квартиры, 1967 года рождения, подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком.

    Родственники потерпевшей смогли обезвредить нападавшую и не позволили ей скрыться. Сейчас девушку подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Следственными органами продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства на Строгинском бульваре.

    Мошенники обманывают россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных. Аферисты обманывают самозанятых и фрилансеров под предлогом созвонов, их жертвами часто становятся репетиторы, риелторы и дизайнеры.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    В Москве байдарка с пассажирами врезалась в речное электросудно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории причала «Парк Фили» в столице пассажиры гребной лодки нарушили правила движения и допустили столкновение с речным трамваем «Шмелевка», сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

    Аварийную ситуацию создали люди, управлявшие легкой гребной лодкой, пояснили в организации, передает ТАСС.

    Представитель учреждения добавил, что граждане находились в судоходной зоне с нарушением установленных норм.

    Опасные маневры гребцов, по предварительным данным, спровоцировали удар о борт транспорта. Сведения о состоянии здоровья участников происшествия на данный момент не поступали.

    В 2025 году в Самарской области столкновение катера и баржи привело к гибели одного человека. В начале сентября в Петербурге теплоход «Метеор» столкнулся с катером в акватории Малой Невы.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    По факту аварии с двумя трамваями на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, пострадавшие устанавливаются.

    По факту столкновения двух трамваев на северо-западе столицы возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что расследование ведется по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    В ведомстве уточнили, что сейчас выясняется точное число пострадавших и степень вреда их здоровью. В сообщении пресс-службы говорится: «По данному факту ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации, добавили в СК. Ход исполнения этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой системы управления.

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 06:03 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26
    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.

    Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.

    «На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.

    К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО были нейтрализованы еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что «уничтожены еще два БПЛА». Затем он проинформировал, что «системой ПВО Минобороны уничтожены» еще шесть беспилотников. По его словам, экстренные службы находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы, последствия устраняют экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью сообщил Собянин в Max.

    По его словам, оба БПЛА были уничтожены силами ПВО Минобороны на подлете к городу, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Сообщалось, что силы ПВО сбили более 30 беспилотников, летевших на Москву с начала суток.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

    Экс бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет колонии за обман с криптовалютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптоинвестор из Москвы Григорий Мулузян получил шесть лет колонии за обман четверых инвесторов, которым он обещал высокий доход от вложений в криптовалюту, сообщает столичная прокуратура.

    Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

    В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

    Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

    Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года актера Павла Деревянко и его партнера обвинили в мошенничестве после заявления мужчины, который заключил с ними три договора займа.

    Ранее правоохранители в Москве выявили местного жителя, который организовал работу оборудования для телефонных аферистов и получал зарплату в криптовалюте.

    До этого в МВД предупредили о мошенниках, использующих поддельные лицензии на операции с криптовалютами.


    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила пять летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Max.

    После этого он сообщил о ликвидации еще трех дронов. На месте падения обломков действуют сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА. 14 марта силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов. 15 марта атаки БПЛА на город продолжились.

    Комментарии (0)
