Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

«Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.