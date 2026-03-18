  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Ирану защитить свое руководство
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Депутата Свинцова исключили из ЛПДР за порочащие репутацию партии действия
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    В Россотрудничестве назвали «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня

    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией

    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    18 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    По народной программе «Единой России» отремонтировано более 800 соцобъектов в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    По народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, в Крыму и в Севастополе качественно поднялся уровень жизни, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах  качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».

    «Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.

    По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.

    «В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.

    Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.

    «Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    Комментарии (12)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Актер Ван Дамм процитировал Путина и выразил желание посетить Россию

    @ Владимир Родионов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке своих картин в Гонконге Жан-Клод Ван Дамм назвал Владимира Путина хорошим другом и процитировал его фразу о «делах, говорящих громче слов».

    Американо-бельгийский актер побеседовал с журналистами на показе собственных картин в Гонконге, пишет South China Morning Post.

    Он отметил, что спокойно относится к любой критике, будь то отзывы на живопись или рецензии на киноленты, передает РИА «Новости».

    «Ван Дамм продолжил, цитируя своего «хорошего друга», президента России Владимира Путина, который, по словам актера, сказал, что международная известность Ван Дамма объясняется тем, что «дела говорят громче слов», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию в статусе «посла мира». Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поддержал данную инициативу по укреплению культурных связей.

    Комментарии (14)
    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    МИД Турции отказался признать Крым российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю очередной годовщины вхождения Крыма в состав России.

    В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

    «В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

    В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

    Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не смотрел документальный фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил премию «Оскар», передает ТАСС. Он подчеркнул, что не может комментировать картину, пока не ознакомился с ее содержанием.

    «Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Греф доложил Путину о рекордных дивидендах Сбербанка

    Tекст: Вера Басилая

    Сбербанк намерен выплатить за 2025 год рекордные дивиденды в размере 853 миллиардов рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах направить на выплаты акционерам за 2025 год 853 млрд рублей, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды – 853 миллиарда. Это тоже рекорд за всё время», – сказал он.

    Согласно действующей политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы при условии соблюдения достаточности капитала. За 2024 год акционеры уже получили рекордные 786,9 млрд рублей.

    Банкир также оценил перспективы на 2026 год. По его словам, организация рассчитывает получить прибыль выше прошлогоднего показателя в 1,7 трлн рублей и выполнить все целевые показатели стратегии, несмотря на сложности.

    Греф добавил, что банк пока выдерживает все стратегические приоритеты, несмотря на непростые условия рынка.

    Президент Владимир Путин назвал хорошими результаты работы Сбербанка в 2025 году.

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что достижение ключевой ставки в 12% ускорит инвестиционную активность и стабилизирует экономическое развитие.

    Комментарии (3)
    16 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    Аксенов заявил о национализации всех крупных объектов украинских олигархов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все самые крупные крымские объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц уже выявлены и национализированы, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Как заявил Аксенов, все основные объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц уже выявлены и национализированы, передает РИА «Новости».

    Аксенов отметил, что процесс выявления собственности продолжается, однако крупных не национализированных объектов больше не осталось. По его словам, чтобы полностью завершить работу, необходимо тщательно проверить всю базу объектов с точки зрения прав собственности, что является масштабной задачей.

    Глава региона подчеркнул, что имущество, принадлежащее лицам, проявляющим враждебность к России, выявляется по итогам мониторинга социальных сетей и благодаря обращениям граждан в правоохранительные органы и лично к нему через соцсети.

    Крымский парламент с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В числе национализированных активов оказалась квартира Зеленского в Ливадии, которая была затем продана на торгах. Средства от продажи направляются на нужды участников спецоперации и строительство социальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджет Крыма получил 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества. В Крыму национализировали активы порядка 500 физических и юридических лиц. Власти полуострова национализировали активы 84 пособников киевского режима.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Бречалов заявил о рекордных вложениях в село и ЖКХ

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году Удмуртия направит рекордные 4,5 млрд рублей на развитие села и еще 4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ, что позволит ускорить инфраструктурные проекты, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту России Владимиру Путину о рекордном финансировании, которое регион получит в 2026 году для комплексного развития сельских территорий и модернизации ЖКХ. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» аграрии республики получат 4,5 млрд рублей, что стало максимальным показателем за всю историю участия региона в программе, сообщается на сайте Кремля.

    Бречалов отметил, что данная программа охватывает множество направлений: строительство дорог, благоустройство, развитие жилищно-коммунального хозяйства и поддержку кадрового потенциала. Он также подчеркнул, что для региона это важный вызов, поскольку объем средств значителен. В прошлом году в Удмуртии произведено 1 млн 110 тыс. тонн молока, а экспорт агропродукции вырос в 2025 году на 48% благодаря выходу на рынки Египта, Монголии, Китая и Саудовской Аравии.

    Федеральная поддержка поступила и по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого 4 млрд рублей направят на решение самых острых проблем в городах Сарапул, Можга и Балезино. Планируется в кратчайшие сроки завершить работы по теплоснабжению и водоотведению в этих точках.

    Ключевым флагманским проектом глава республики назвал газификацию, уровень которой сейчас достигает почти 80%. За последние пять лет доступ к газу получили 58 тыс. семей. Президент России Владимир Путин положительно оценил такие показатели, отметив, что это хороший уровень.

    Ранее президент Владимир Путин отметил позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда в Удмуртии.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин вместе со всей страной радуется блистательному выступлению отечественных паралимпийцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению». Он напомнил, что Путин уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.

    Также Песков сообщил, что президент может встретиться с российскими паралимпийцами, завоевавшими 12 медалей на Паралимпиаде в Италии. По словам представителя Кремля, Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения такой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады. Лыжница Багиян выиграла третье золото на Паралимпиаде.

    Комментарии (3)
    16 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин указал на проблему со вторыми сменами в школах Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену.

    Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену, сообщается на сайте Кремля. Эта проблема была озвучена среди других вопросов, поступивших на «прямую линию» от жителей Удмуртии.

    Путин отметил, что обратная связь с гражданами для властей остается приоритетом, подчеркнув обеспокоенность родителей по поводу второй смены. Президент напомнил:

    «Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», – указал президент.

    Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России, прошедшая 19 декабря 2025 года, длилась четыре часа 27 минут. За это время Владимир Путин ответил на 77 обращений.

    Путин в ходе предыдущей встречи с Бречаловым отмечал актуальность проблемы второй смены в школах этого региона.

    Комментарии (3)
    17 марта 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    Политолог Данилин: Основным препятствием для украинского урегулирования остается позиция Киева и Европы

    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские политики неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при обязательном учете интересов Москвы. Но основным препятствием для мира остается позиция Европы и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет достигать целей спецоперации «на земле».

    «В конце 2021 года стало понятно, что так называемый коллективный Запад не готов учитывать законные опасения России по поводу собственной безопасности. Начало спецоперации на Украине стало своего рода точкой бифуркации», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Он указал на последовательность дипломатической линии Москвы, которая направлена на достижение устойчивого мира. «Российские политики самого высокого уровня неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при обязательном учете наших интересов», – подчеркнул собеседник.

    «В 2022 году переговоры почти привели к разрешению кризиса, но были сорваны. Сейчас уже год мы наблюдаем тренды, которые ведут к возможности открытия окна к дипломатическому урегулированию», – сказал эксперт, напомнив о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, трехсторонних переговорах по Украине.

    Между тем, Дональду Трампу не удается навязать Владимиру Путину невыгодные условия. «Россия не собирается отступать от своих интересов», – акцентировал Данилин. При этом Европа и Киев по-прежнему стремятся сорвать переговорный процесс и «всячески нагадить». «Основным препятствием для мира является позиция Владимира Зеленского и европейских политиков», – указал аналитик.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако, как отметил глава МИД, к этому не готов Киев. «Мы будем достигать целей специальной военной операции «на земле», что сейчас и происходит», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении Мусалии Мудавади.

    Лавров напомнил, что урегулирование могло состояться уже в апреле 2022 года, «если бы не помешали всякие Борисы Джонсоны и евросоюзовские деятели», отговорившие украинское руководство выполнять соглашение, которое было предложено самими украинцами и уже было парафировано.

    «ЕС сам себя уже дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы восприниматься конструктивно с прицелом на какой-то прогресс на переговорах», – подчеркнул министр.

    По его словам, «американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий «на земле» и полного освобождения Донбасса в соответствии с задачами СВО». «Они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта», – добавил Лавров.

    «Но вторая первопричина – это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность … Мы на этот счет уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим – это серьезнейшая проблема», – подчеркнул глава МИД России.

    На минувших выходных Дмитрий Песков рассказал, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» о завершении конфликта. Как писали СМИ, дипломатический советник Эммануэля Макрона посетил российскую столицу 3 февраля для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Володин: Путин делал все, чтобы предотвратить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Путин предпринимал все возможные меры для предотвращения конфликта на Украине.

    Володин на выставке, посвященной 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, подчеркнул, что Владимир Путин предпринимал все возможные шаги для предотвращения военного конфликта на Украине. По его словам, к возникновению боевых действий привели действия лидеров США, Британии, Франции и Германии, передает РИА «Новости».

    Володин заявил: «Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить». Он также обвинил НАТО и зарубежные государства в финансировании военных действий на Украине, отметив, что Россия не только сопротивляется, но и ведет наступление.

    Председатель Госдумы добавил, что, по его мнению, ответственность за кровопролитие несут западные лидеры и «киевский преступный режим», а местное население стало заложником ситуации. Володин выразил уверенность в победе России и пообещал поддержку военнослужащим Росгвардии и Вооруженных сил.

    В ходе выставки директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил депутатов и руководство Госдумы за законы, которые позволяют национальной гвардии эффективно реагировать на современные вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг Владимира Путина на фоне спецоперации.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Путин отметил сокращение аварийного жилья в Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, отметив позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда и высокий уровень газификации республики.

    Во время встречи с Александром Бречаловым президент обратил внимание на успехи региона в расселении аварийного жилья и развитии газовой инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе беседы глава республики доложил о темпах строительства и расселения аварийного жилья, а также о развитии газификации.

    «Количество метров этого жилья, ветхого аварийного, сокращается. Это хорошо», – отметил Путин.

    Бречалов сообщил, что уровень обеспеченности газом в регионе достиг почти 80%. Путин назвал это хорошим показателем. В ходе разговора также обсуждалось развитие жилищного строительства и другие социально-экономические вопросы региона.

    Это первая встреча Путина и Бречалова в 2026 году, предыдущая состоялась в июле 2025 года. Тогда обсуждались вопросы социальной адаптации участников спецоперации, работа оборонного комплекса и успехи в сельском хозяйстве. Бречалов отмечал рост экспорта продукции Удмуртии на новые международные рынки.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с руководителем Удмуртии.

    На предыдущих переговорах президент указал на дефицит работников скорой помощи в республике.


    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования властям Эфиопии из-за оползней и наводнений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил властям Эфиопии соболезнования после оползней и наводнений, в результате которых погибли и пострадали местные жители на юге страны.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту и премьер-министру Эфиопии в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия, следует из сообщения на сайте Кремля.

    В послании Путин выразил глубокие соболезнования по поводу оползней и наводнений, которые произошли на юге страны.

    «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», – следует из сообщения президента.

    Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате произошедшего бедствия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Матвиенко призвала к «показательной порке» за срыв проекта Минприроды в Кинешме
    Объявлена дата похорон патриарха Грузии
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Минздрав рекомендовал направлять не планирующих детей женщин к психологу