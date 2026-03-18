Депутата Свинцова исключили из ЛПДР за порочащие репутацию партии действия

Tекст: Валерия Городецкая

Основанием для исключения стали действия, которые, по мнению партии, порочат ее репутацию, а также многочисленные жалобы россиян и требования региональных отделений.

«Решением президиума высшего совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», – сообщила Кавшар в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно о возможном исключении депутата Свинцова из ЛДПР.



Депутат Госдумы Андрей Свинцов известен серией резонансных законодательных инициатив. Подавляющее большинство из них не стали законами, но активно обсуждались в СМИ.

Так, в октябре 2024 года он внес законопроект о запрете квадроберов. В конце того же года Свинцов предложил разрешать продажу алкоголя взрослым только по справке от нарколога. Среди других инициатив – запрет рекламы эзотерических услуг и тарологов, позже озвучивал идеи о запрете продажи алкоголя по воскресеньям.