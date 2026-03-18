Эксперты сообщили о надежности поставок российской нефти на фоне кризиса в мире

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», статья главного исполнительного директора отдела политических исследований Indonomics Consulting Ритеша Кумара Сингха опубликована в газете «Никкэй».

В ней подчеркнуто, что география российских поставок стала одним из самых ценных активов на мировых энергетических рынках.

Эксперт заявил: «Российская география поставок неожиданно становится одним из наиболее ценных активов на мировых энергетических рынках. В отличие от производителей из региона Персидского залива Россия, поставляя сырую нефть, не зависит от транзитных маршрутов на Ближнем Востоке».

В публикации отмечается, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке контролируемые Россией экспортные коридоры функционируют как важнейшие безопасные пути поставок нефти.

По словам эксперта, для покупателей, обеспокоенных безопасностью поставок, география России стала стратегическим преимуществом.

Автор статьи также полагает, что текущая ситуация ускоряет долгосрочный поворот России в сторону азиатских рынков.

На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста рисков для безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские государственные компании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва из-за более низкой стоимости по сравнению с бразильской нефтью.

Рынки Персидского залива столкнулись с дефицитом не только нефти и газа, но и алюминия, гелия, удобрений и серной кислоты, что привело к резкому росту цен, а у России есть возможности увеличить экспорт этих товаров в страны БРИКС.

Российская нефть пользуется высоким спросом в Азии из-за ограничений на поставки ближневосточной нефти, и кроме Индии и Китая ее хотят покупать Таиланд, Шри-Ланка и Япония, что приводит к снижению скидки на сорт Urals и увеличению российских доходов.