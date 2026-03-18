    18 марта 2026, 16:02 • Новости дня

    «Яндекс» сообщил о продаже «Авто.ру»

    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Платформа «Авто.ру» сменит владельца, а бренд и команда сохранятся в рамках сделки «Яндекса» на 35 млрд рублей с «Т-Авто».

    «Яндекс» объявил о продаже бизнеса «Авто.ру» компании «Т-Авто», входящей в группу «Т-Технологии», за 35 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

    Стороны уже подписали соответствующее соглашение, согласно которому все активы проекта, включая сервис объявлений о продаже автомобилей, B2B-платформу «Авто.ру Бизнес» и сервис цифрового автокредитования «еКредит», перейдут новому владельцу.

    Как отмечается в пресс-релизе, бренд «Авто.ру» и команда сохранятся, а сам сервис продолжит самостоятельное развитие. В «Яндексе» подчеркнули: «Ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса Авто.ру – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов».

    Компания «Т-Технологии» обладает значительным опытом в автокредитовании и страховании, что, по мнению сторон сделки, откроет для «Авто.ру» новые возможности на рынке. Используя наработки и инфраструктуру нового владельца, сервис сможет предложить широкий спектр услуг для покупателей, продавцов и дилеров, повысив свою конкурентоспособность.

    Для «Яндекса» продажа «Авто.ру» даст возможность сосредоточиться на других направлениях, где технологии и экосистема компании позволяют масштабировать бизнес, а также более гибко управлять капиталом. Сделку планируют закрыть в течение нескольких месяцев после получения всех необходимых одобрений.

    «Авто.ру» был основан в 1996 году и сейчас объединяет частных лиц и профессионалов автобизнеса. Ежемесячная аудитория платформы выросла с 12 млн до 33 млн пользователей, а через B2B-платформу ежегодно продаётся около 800 тыс. подержанных автомобилей. После завершения сделки все сервисы продолжат работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько ведущих гостиничных сетей России прекратили сотрудничество с «Яндекс. Путешествиями» из-за увеличения комиссии до 17%.

    Ранее СМИ сообщили, что «Яндекс» планирует купить маркетплейс Flowwow.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    17 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут назначаться не чаще одного раза в сутки вне зависимости от способа фиксации нарушения.

    Закон был принят Госдумой, передает РИА «Новости». Теперь штраф за езду без полиса ОСАГО может быть наложен на водителя только один раз в сутки, вне зависимости от того, как было зафиксировано нарушение. Ранее автовладельцы могли получать несколько штрафов за одни и те же сутки, если их нарушение фиксировали разными способами.

    Размер штрафа остается прежним – 800 рублей, а при повторном нарушении он составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Изначальная редакция закона распространялась только на случаи, когда нарушение фиксируют камеры, но в итоговую версию поправки вошли в более широком виде.

    Документ вступает в силу в день его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля в России произойдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус, что приведет к снижению стоимости ОСАГО для автомобилистов, у которых не было аварий.

    Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

    При этом мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, занижая цену или предлагая большие скидки.

    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    17 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    В убийстве 12-летнего ребенка в Ногинске заподозрили его мать

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Ногинске женщину заподозрили в убийстве собственного ребенка с особенностями развития, причем она сняла для этого квартиру.

    Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в арендованной квартире, была задержана в Ногинске, передает ТАСС. По данным правоохранителей, она находилась в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти своего первого ребенка.

    В беседе с агентством источник сообщил: «Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством».

    Собеседник также отметил, что погибший ребенок имел особенности развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело двенадцатилетнего мальчика с ножевым ранением. В Ногинске мать погибшего ребенка доставили в реанимацию.

    В Сергиевом Посаде мужчина во время конфликта напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку. В результате нападения в Сергиевом Посаде одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    18 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Захарова осудила глумление иноагентов над игрушками у посольства Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала репортеров, усмотревших оскорбительный подтекст в фигурке поросенка, оставленной на стихийном мемориале в Москве у посольства Ирана.

    Журналисты-иноагенты продемонстрировали свою сущность, высмеяв детскую игрушку в виде персонажа мультфильма среди цветов, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    По словам авторов вброса, с помощью образа свиньи россияне якобы выразили брезгливое отношение к Ирану.

    «Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», – возмутилась официальный представитель МИД.

    Она отметила, что эту ложную историю придумали люди, называющие себя журналистами. Ранее они отрицали понятие «пятая колонна» и утверждали, что термин «иноагент» к ним не относится.

    Жители Москвы организовали мемориал с цветами и игрушками у посольства Ирана. Горожане несли цветы в память о жертвах ударов США и Израиля. В результате атаки на школу для девочек 28 февраля погибли 168 учениц и 14 сотрудников учреждения.

    Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в учебном заведении.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев призвал иноагентов не радоваться атакам Израиля и США на Исламскую республику.

    17 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    В Брянске за 70 мошенничеств пошли под суд сотрудники соццентра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело в отношении учредителя и сотрудников центра соцпомощи Брянска направлено в суд после выявления массового мошенничества с бюджетными средствами, сообщает СУ СК России по области.

    Учредитель и сотрудники центра социальной помощи в Брянске предстанут перед судом по обвинению в 70 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. По данным следствия, организованная преступная группа получила незаконным путем более 9,6 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для компенсаций по оказанию социальных услуг.

    С августа 2017 года по март 2025 года обвиняемые, используя персональные данные получателей социальных услуг, дублировали их в реестры с фиктивной информацией о якобы оказанных услугах. На основании этих реестров во исполнение национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения региона переводил деньги на счета организации.

    Двое фигуранток добровольно возместили ущерб на сумму 1,15 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест по решению суда, а меры по возмещению ущерба продолжают приниматься. Расследование в отношении директора центра завершилось ранее из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, его дело уже рассматривается судом.

    Советский районный суд Брянска приступит к рассмотрению уголовного дела. Как уточнили в прокуратуре, выявить мошенническую схему удалось сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности регионального УМВД.

    Ранее в Брянске арестовали генерального директора ООО «Экстрамед» за поставку несертифицированных аппаратов ИВЛ на сумму более 28 млн рублей.

    До этого бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов. А бывшего депутата Клинцовского горсовета Брянской области Владимира Реука обвинили в хищении денег участников спецоперации.


    17 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Передано в суд дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследование по фактам многомиллиардных взяток и незаконного хранения оружия, инкриминируемых бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, завершено, материалы переданы в суд, сообщает СК России.

    Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка завершено, сообщает СК России. Юревича обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Москалюк проходит по делу как посредник во взяточничестве в особо крупном размере.

    Следствие установило, что с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич получил через представителей дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей за покровительство и содействие в ремонте и содержании региональных дорог. Кроме того, в 2012 году он, по данным следствия, получил через Москалюка 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Также с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел и хранил у себя дома револьвер калибра 10,67 мм.

    На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, поскольку оба обвиняемых объявлены в международный розыск и скрываются за пределами России. Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко ранее осужден к длительному сроку лишения свободы.

    Ранее Юревич и 11 бывших сотрудников холдинга «Макфа» не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны. Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у бывших владельцев «Макфы» 63 квартиры в собственность государства.

    До этого Савеловский суд Москвы отказал во взыскании 120 млн рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску Юревича.

    17 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России

    @ Mauro Ujetto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    В Италию отправились наши сильнейшие паралимпийцы, там к ним относились с особым уважением. Это наглядно показало: позиции европейских политиков далеки от настроений обычных итальянцев. К нашим спортсменам часто подходили местные жители, просили сфотографироваться, участники других сборных также проявляли дружелюбие, рассказал газете «ВЗГЛЯД» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «На фоне того давления, которому подвергается Россия со стороны Запада, услышать национальный гимн на Паралимпийских играх было особенно важно. Думаю, наши оппоненты чувствовали себя некомфортно. Напомню, некоторые официальные лица Италии выступали за отмену виз для сопровождающих нашей сборной», – сказал Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

    «Когда наши ребята выходили на церемонию открытия с флагом, мы ощущали непередаваемое волнение. К счастью, публика принимала сборную очень хорошо. Обстановка была максимально доброжелательной: люди на трибунах вставали во время гимна России и снимали головные уборы в знак уважения к спортсменам», – добавил он.

    «Мнение европейских политиков, как выяснилось, расходится с настроениями простых итальянцев. Когда мы гуляли по улицам, к нам многие подходили, просили сфотографироваться. Участники из других стран тоже относились к нам доброжелательно», – вспоминает собеседник.

    «Российские спортсмены спокойно подсаживались за обеденный стол к представителям иных государств. Никто от них не уходил. Наши ребята хорошо знали английский, поэтому у них сложились приятельские отношения с некоторыми атлетами. В общем, создалась атмосфера настоящей паралимпийской семьи», – пояснил он.

    «И это правильно: спорт должен быть вне политики. Если в играх не участвуют сильнейшие представители дисциплины, от этого проигрывает все мероприятие. В Италию поехали наши лучшие паралимпийцы, поэтому к ним относились с особым уважением», – заключил Рожков.

    Во вторник в столице торжественно поздравили российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет смогли выступить в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо на Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Российская команда замкнула тройку сильнейших в общем медальном зачете, причем сделала это рекордно малым составом: всего шесть атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь — высшей пробы. Золотые медали на этих Играх выиграли горнолыжница Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, еще одну награду высшей пробы принес сборной горнолыжник Алексей Бугаев.

    17 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    При работах в колодце на заводе в Самарской области погибли трое рабочих

    Tекст: Валерия Городецкая

    При проведении ремонтных работ в колодце на территории завода в Новокуйбышевске погибли трое рабочих, сообщило региональное следственное управление СК России.

    По информации из канала ведомства в Max, трагедия произошла во вторник около 17.00 по местному времени (16.00 мск).

    Как сообщила прокуратура Самарской области в Max, по предварительным данным, гибель рабочих произошла во время гидроиспытания сетей свежей воды.

    В прошлом году в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли 26 человек.

    В октябре взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке унес три жизни.

    17 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    Умер пострадавший при ударе ВСУ по автосервису в Курске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Курска, получивший тяжелые ранения в результате удара ВСУ по городскому автосервису, скончался после более двух недель в больнице от полученных ран, сообщили власти региона.

    Житель Курска, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины 27 февраля, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Мужчине 51 год, его звали Александр. Он родился и жил в Курске, после школы окончил училище по специальности телемастер, а затем работал водителем.

    В день удара по Курску Александр находился в автосервисе. Из-за серьезных травм его экстренно перевезли в федеральную клинику в Москве, где врачи более двух недель боролись за его жизнь. Однако, по словам Хинштейна, травмы оказались слишком тяжелыми.

    Губернатор выразил соболезнования семье погибшего: «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Это ужасная трагедия. Мы будем рядом и обязательно окажем всю необходимую поддержку семье – уже дал все поручения». Администрация Курска поможет с организацией похорон, а родные погибшего получат все предусмотренные выплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 февраля беспилотник ВСУ атаковал автосервис в Сеймском округе Курска, в результате чего погиб один человек и еще трое мужчин получили осколочные ранения.

    В тот же день в Беловском районе Курской области беспилотник ударил по объекту энергетики, что привело к гибели добровольца и ранениям двух сотрудников энергослужбы.

    И тогда же Хинштейн опроверг сообщения о многочисленных пострадавших и погибших при атаках беспилотников в Курске.

    17 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Москалькова приветствовала решение Путина о помиловании 23 женщин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приветствовала решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин.

    По ее словам, особо значимым она считает тот факт, что среди помилованных оказались матери и другие родственницы военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

    «Приветствую решение президента РФ о помиловании 23 женщин. Особо значим тот факт, что среди помилованных – мамы, а также родственницы участников специальной военной операции», – написала Москалькова в своем канале в Max.

    Она добавила, что государство должно обеспечивать защиту прав таких граждан и что указ Путина является важным шагом по поддержке семей, чьи члены выполняют воинский долг.

    Напомним, Путин подписал указ, согласно которому помилованы 23 осужденные женщины.

    В 2024 году Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

    17 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Риме отменили выступления балерины Захаровой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская балерина Светлана Захарова официально подтвердила, что ее выступления на гала-концерте Les Etoiles в Риме не состоятся.

    Российская прима-балерина Большого театра Светлана Захарова сообщила ТАСС об отмене ее выступлений на гала-концерте Les Etoiles в Риме, которые были назначены на 20 и 21 марта.

    В беседе с агентством Захарова заявила: «Я подтверждаю отмену моего выступления в Риме 20 и 21 марта. Организаторы концертов до последнего пытались сделать все возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением, и несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять».

    Артистка отметила, что подобные отмены происходят не впервые, и связала их с продолжающейся в Европе политикой отмены русской культуры. По ее словам, это уже не первый случай в ее профессиональной практике.

    Ранее руководство театра Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменило выступление балерины в январе этого года. Посольство России в Италии назвало решение об отмене проявлением русофобии, поздравив Флоренцию с очередным «достижением, а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

    В то же время итальянские театры в Модене, Брешии и Флоренции отказались отменять концерты российского оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, несмотря на требования украинского посольства.


    18 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Посол России назвал возможное место проведения переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женева может стать местом проведения новых переговоров по Украине, однако не является предпочтительной площадкой для российской стороны, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

    Гармонин, отвечая на вопрос о том, есть ли основания ожидать, что в дальнейшем встречи по Украине снова будут организованы на швейцарской территории, отметил, что Швейцария может выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки, передает ТАСС.

    Дипломат в беседе, посвященной 80-й годовщине восстановления дипломатических отношений двух стран, уточнил, что «Берн обеспечивал надлежащие условия для доступа российских представителей без надуманных ограничений». По его словам, Женева не является для России предпочтительной площадкой.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

