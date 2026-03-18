«Яндекс» сообщил о продаже «Авто.ру»

«Яндекс» заключил сделку по продаже «Авто.ру» группе «Т-Технологии» за 35 млрд

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Яндекс» объявил о продаже бизнеса «Авто.ру» компании «Т-Авто», входящей в группу «Т-Технологии», за 35 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Стороны уже подписали соответствующее соглашение, согласно которому все активы проекта, включая сервис объявлений о продаже автомобилей, B2B-платформу «Авто.ру Бизнес» и сервис цифрового автокредитования «еКредит», перейдут новому владельцу.

Как отмечается в пресс-релизе, бренд «Авто.ру» и команда сохранятся, а сам сервис продолжит самостоятельное развитие. В «Яндексе» подчеркнули: «Ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса Авто.ру – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов».

Компания «Т-Технологии» обладает значительным опытом в автокредитовании и страховании, что, по мнению сторон сделки, откроет для «Авто.ру» новые возможности на рынке. Используя наработки и инфраструктуру нового владельца, сервис сможет предложить широкий спектр услуг для покупателей, продавцов и дилеров, повысив свою конкурентоспособность.

Для «Яндекса» продажа «Авто.ру» даст возможность сосредоточиться на других направлениях, где технологии и экосистема компании позволяют масштабировать бизнес, а также более гибко управлять капиталом. Сделку планируют закрыть в течение нескольких месяцев после получения всех необходимых одобрений.

«Авто.ру» был основан в 1996 году и сейчас объединяет частных лиц и профессионалов автобизнеса. Ежемесячная аудитория платформы выросла с 12 млн до 33 млн пользователей, а через B2B-платформу ежегодно продаётся около 800 тыс. подержанных автомобилей. После завершения сделки все сервисы продолжат работать в штатном режиме.

