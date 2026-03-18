Матвиенко призвала к «показательной порке» из-за срыва запуска очистных в Кинешме

Tекст: Елизавета Шишкова

Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес Министерства природных ресурсов из-за ситуации с водоочистной станцией в городе Кинешме, сообщает «Коммерсант».

Объект так и не был введен в эксплуатацию, поскольку к нему не подвели канализационный коллектор из соседнего города Наволоки, а необходимые работы по модернизации системы водозабора также не были завершены.

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что новые очистные стоят без дела, так как не подключены к системе водоотведения. «В результате стоят новые очистные сооружения, но система водоотведения Кинешмы не создана и труба Наволоки – Кинешма не доведена до них. Честно, смех и грех», – заявил Ковальчук.

Матвиенко поинтересовалась, была ли установлена ответственность за сложившуюся ситуацию. Ковальчук пояснил, что за реализацию проекта отвечало Минприроды.

Спикер Совфеда призвала тщательно разобраться в ситуации, найти виновных и провести «показательную порку», чтобы остальные чиновники сделали выводы и не повторяли подобных ошибок.

«Кричащий пример. Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют?» – сказала она.

Спикер Совета Федерации подчеркнула важность водоочистных сооружений для региона, экологии и обеспечения жителей чистой водой. Ковальчук добавил, что финансирование на завершение строительства будет найдено либо в рамках существующей госпрограммы, либо нового нацпроекта «Экологическое благополучие», однако государство по-прежнему вынуждено тратить средства на содержание неработающего объекта.

Напомним, еще в 2024 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить загрязнение водных объектов.

Также Путин поставил задачу вдвое сократить объем вредных выбросов в атмосферу.