В Россотрудничестве назвали «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина

Примаков назвал «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Примаков в своем Telegram-канале резко отреагировал на решение суда в Польше об экстрадиции Бутягина на Украину. Он написал: «Вот твари же. Просто твари», подчеркнув, что ученого, не политика и не военного, намерены передать на Украину, где ему грозят «мучения и смерть». Примаков выразил сомнение, что на Украине возможен иной исход.

В своем заявлении Примаков отметил, что сейчас диппредставительствам, компаниям и частным лицам из Польши в России должно быть «максимально плохо», вплоть до «невозможности» нормальной работы. Он подчеркнул, что подобные меры могут расцениваться как «захват заложников», но, по его мнению, выбора инструментов воздействия на польские власти остается мало.

Глава Россотрудничества также добавил, что решение польских властей разрушает миф о существовании «правоконсервативного интернационала» и солидарности на основе традиционных ценностей, приводя в пример ситуацию с Польшей.

Ранее Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину. Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, перед началом заседания заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.