В Москве прошел Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию»

Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося русского философа Николая Бердяева и собрало ведущих ученых, представителей научных учреждений, писателей, политиков и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Форум стал площадкой для обсуждения фундаментальных вопросов: что значит «быть Россией» сегодня, каковы ее исторические уроки и горизонты будущего.
«В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», – отметил в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиций отечественной философской мысли.
Особое внимание участники уделили вопросам единства народов России, что связано с объявленным президентом России 2026 годом Года единства народов России. В рамках форума прошли дискуссии по философскому краеведению, а также обсуждение этических аспектов внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь.
В завершение форума директор «Дома А.Ф. Лосева» Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что единство народов является главной основой российского общества и государства, а общим традиционным ценностям посвящен и форум «Осмысляя Россию». Организаторами мероприятия выступили факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, философский факультет МГУ, Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева» и Центр русской философии, истории и культуры им. Н.А. Бердяева.