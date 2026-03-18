Генерал НАТО предложил расширить трубопроводную сеть ближе к России

Генерал НАТО Роршнайдер предложил расширить трубопроводную сеть ближе к России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роршнайдер в интервью агентству Reuters заявил, что НАТО следует расширить сеть военных трубопроводов, построенную в годы холодной войны, в восточном направлении на случай возможного конфликта с Россией, передает ТАСС.

Он отметил: «С военно-оперативной точки зрения было бы очень разумно расширить трубопроводную систему дальше на восток. Я бы сказал, что необходимо четко выстроить трубопроводную систему в Польшу, и я думаю, что должно быть найдено решение для трех стран Балтии».

По данным агентства, существующая трубопроводная сеть длиной 10 тыс. км проходит на глубине 80 см и была создана для снабжения войск НАТО топливом в случае войны с СССР. В настоящее время сеть охватывает 12 стран и заканчивается в Западной Германии, обслуживая такие объекты, как база Рамштайн и крупнейший немецкий аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Отмечается, что около 85% топлива в военное время потребляют военно-воздушные силы, поэтому по трубопроводам подается не только дизель, но и реактивное топливо. При определенных добавках топливо может использоваться и для наземной техники.

Роршнайдер добавил, что страны НАТО в целом поддерживают инициативу военных экспертов, однако реализация проекта может столкнуться с проблемой недостаточного финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проходящего по делу о «Северных потоках» украинца заподозрили в попытке побега. Задержанный в Италии гражданин Украины мог руководить подрывом газопроводов. Суд в Болонье оставил украинца под арестом по этому делу.