WSJ: Белый дом шокировала публичная отставка Кента

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно сообщению, это стало неожиданностью для многих помощников американской администрации, передает РИА «Новости».

«Многие помощники Белого дома не ожидали, что Кент объявит о своей отставке публично, на правительственном бланке, чтобы это увидел весь мир», – заявил высокопоставленный представитель администрации в беседе с изданием.

Само решение Кента вызвало широкий резонанс как в американской столице, так и за ее пределами.

После этого в Вашингтоне начали экстренные консультации и активно критиковали Кента, чтобы снизить его влияние. По данным The Wall Street Journal, администрация США попыталась минимизировать последствия его резонансного поступка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Национального контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, заявив о несогласии с позицией администрации США по Ирану. Кент заявил, что не считает Иран неминуемой угрозой для США.