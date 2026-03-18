    18 марта 2026, 14:25 • Новости дня

    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля

    Песков указал на отличие Стармера и Макрона от Черчилля и де Голля
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле согласны с оценкой президента США Дональда Трампа по поводу современных европейских лидеров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, нынешний премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не сопоставимы с лидерами прошлого – Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем, передает ТАСС.

    «В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, Стармер – это не Черчилль, действительно, Макрон – это не де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем», – сказал он.

    Ранее глава Белого дома отметил, что отношения с Лондоном испортились из-за позиции премьера Британии, подчеркнув, что, «к сожалению, Кир (Стармер) – это не Уинстон Черчилль».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова президента США Дональда Трампа о президенте Франции Эммануэле Макроне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.

    Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.

    «У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.

    Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.

    Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.

    До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.

    Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.

    18 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке союзников для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    Глава Белого дома раскритиковал Североатлантический альянс и другие страны за отказ прийти на помощь Америке, пишет The War Zone.

    Ранее Британия, Германия и Япония отклонили требование Вашингтона направить военные корабли в регион.

    «К счастью, мы уничтожили иранскую армию – их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли... и, возможно, самое главное, их лидеры исчезли», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что благодаря военным успехам США больше не желают помощи стран альянса.

    Заявления прозвучали на фоне роста цен на энергоносители из-за закрытия Тегераном Ормузского пролива. Центр морских торговых операций Британии сообщил о попадании обломков в нефтяной танкер, находящийся примерно в 43 километрах к востоку от Эль-Фуджайры.

    Нефть марки Brent подорожала на 3% и торгуется около 103 долларов. Цены на дизельное топливо на заправках превысили пять долларов за галлон, что приведет к удорожанию грузоперевозок.

    Ранее Трамп критиковал союзников за холодную реакцию на призыв отправить корабли на Ближний Восток. Глава Белого дома предупреждал страны НАТО о негативных последствиях в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива.

    17 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета

    Британские власти не встретили Зеленского в лондонском аэропорту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон представители правительства Британии не присутствовали у трапа его самолета, его встречали лишь посол Украины и собственный пилот самолета.

    Высокопоставленные представители руководства Британии не встречали Владимира Зеленского при его прибытии в Лондон, передает РИА Новости. Как пишет агентство с ссылкой на видео с места событий, у трапа самолета украинского президента встретили лишь посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и один из членов экипажа.

    Среди встречающих не было ни одного известного представителя британского руководства, отмечает агентство.

    Ранее власти Германии также не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Мюнхена, и его встречал только украинский посол. До этого западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США.


    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Франция провела учения «Покер» с имитацией ядерного удара

    Франция провела учения «Покер» с имитацией ядерного удара

    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    @ AP Photo/Los Alamos National Laboratory/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    18 марта 2026, 12:06 • Новости дня
    Востоковед Сажин: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

    Востоковед Сажин: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани
    @ ABBAS SALMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Али Лариджани – несмотря на полную приверженность идеям исламской революции – был прагматиком. Его гибель – трагедия для Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он не исключил, что о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности еще пожалеют в Вашингтоне.

    «Али Лариджани происходил из очень авторитетной религиозной семьи. Он был образованным человеком, специализировался на философии Иммануила Канта», – сказал Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Собеседник напомнил, что Лариджани долгое время занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса), а также несколько раз выдвигался в президенты, но в 2021 году его кандидатуру не допустили к выборам.

    В августе 2025 года Лариджани был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) – органа, определяющего под руководством верховного лидера генеральную линию и внутренней, и внешней, и военной политики. Иранские оппозиционеры упрекали Лариджани в том, что он оказался одним из главных инициаторов жесткого подавления протестов, вспыхнувших в конце 2025 года – начале 2026-го, рассказал эксперт.

    «Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель – трагедия для Исламской республики», – отметил востоковед. Он указал, что секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком. «Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», – допустил Сажин.

    В этой связи не исключено, что о смерти Лариджани еще пожалеют в Вашингтоне. Политолог считает, что хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами Дональда Трампа и Тель-Авива на ситуацию в республике есть некоторые расхождения.

    «Главе Белого дома абсолютно безразлично, какая власть в Иране – исламская, республиканская, монархическая. Самое главное для американского лидера, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания – особенно в области углеводородов. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая», – детализировал спикер.

    Как бы то ни было, сейчас тактика США и Израиля сводится к тому, что они уничтожают по списку военных и государственных деятелей. Востоковед напомнил, что Али Хаменеи после 12-дневной войны распорядился о назначении минимум четырех преемников на высокие должности. То есть если погибнет один, известно, кто его сменит.

    «Информацией обладают американская и израильская разведка. Штаты и еврейское государство фактически снимают слой за слоем власти страны в надежде, что новые гражданские и военные управленцы пойдут на определенные компромиссы, а точнее, на капитуляцию», – заключил Сажин.

    Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночного авиаудара. Позднее смерть Лариджани подтвердил Тегеран. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей Исламской республики. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

    Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ударил по территории Израиля ракетами с разделяющейся головной частью. По их данным, были поражены более 100 военных целей и объектов безопасности еврейского государства. Отмечается, что это было местью за гибель Лариджани и его соратников.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи подчеркнул, что политическая система Ирана устойчива, и гибель Лариджани не окажет влияния на ее стабильность. «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», – сказал он в интервью Al Jazeera.

    Как отмечает The New York Times, иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности. Все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут, заявил собеседник издания.

    18 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Глава МИД Франции Барро допустил вступление Канады в Евросоюз

    Глава МИД Франции Барро допустил вступление Канады в Евросоюз

    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    @ EU Council/Pool/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на конференции Europe 2026 в Берлине заявил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает Politico.

    Барро отметил, что ЕС становится все более привлекательным для партнеров за пределами Европы на фоне роста геополитической напряженности. По его словам, сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление, а в будущем к ним могут присоединиться Исландия и, возможно, Канада, передает Politico.

    Барро подчеркнул, что его заявление не является официальным предложением, а иллюстрирует растущий интерес к ЕС как к «третьей сверхдержаве», способной уравновешивать соперничество между США и Китаем.

    В тот же день президент Финляндии Александр Стубб во время пробежки предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС. Обсуждение расширения ЕС совпадает с попытками европейских лидеров укрепить международную роль объединения на фоне конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Барро также отметил усилия по сближению с Британией и расширению сотрудничества с Индией и Швейцарией.

    Идея вступления Канады в ЕС обсуждается в стране все чаще на фоне обострения отношений с США. Согласно опросу 2025 года, 44% канадцев поддержали бы членство в Евросоюзе. Однако официальный Оттава отвергла такую возможность – премьер Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС и настроена на углубление сотрудничества без вступления.

    Карни отверг возможность вступления страны в Евросоюз.

    Эксперты оценили данный сценарий как маловероятный из-за юридических и экономических преград.

    Оттава решила укрепить связи с Европой на фоне торговых споров с США.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Валерий Сюткин: Паралимпийская сборная подарила россиянам настоящий праздник

    Валерий Сюткин: Паралимпийская сборная подарила россиянам настоящий праздник

    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    17 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Глава Одинцово Иванов: Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Глава Одинцово Иванов: Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые работы по обнаружению пропавшей девочки в Звенигороде завершены, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    «Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москва-реке обнаружено тело девочки», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Водолазы отряда «Центроспас» подняли тело на поверхность, сообщило МЧС России в Max.

    Ранее Иванов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    Напомним, спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта.

    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Горелкин сообщил о запрете анонимной регистрации доменов .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

