    18 марта 2026, 14:02 • Новости дня

    Хуснуллин заявил о серьезной недокапитализации России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия по-прежнему остается серьезно недокапитализированной страной, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества.

    Он отметил, что капитализация страны с начала года превысила чуть более 900 трлн рублей. «Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы», – подчеркнул Хуснуллин, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, имущество является основой налоговой базы во всем мире. В России сейчас ведется активная работа по кадастрированию объектов, а также подготовке налоговой базы. Особое внимание уделяется поиску дополнительных земельных участков для жилищного строительства.

    Хуснуллин добавил, что к 2030 году в оборот планируется ввести 500 тыс. га для строительства жилья. В прошлом году было рассмотрено порядка 10 тыс. га, а к 2026 году стоит задача вовлечь еще 12 тыс. га. Вице-премьер отметил, что важно не только найти подходящие участки, но и оперативно подготовить всю необходимую документацию для их включения в строительный оборот.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов.

    В феврале на отчете в Госдуме Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    17 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые работы по обнаружению пропавшей девочки в Звенигороде завершены, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    «Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москва-реке обнаружено тело девочки», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Водолазы отряда «Центроспас» подняли тело на поверхность, сообщило МЧС России в Max.

    Ранее Иванов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    Напомним, спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта.

    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    17 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    В убийстве 12-летнего ребенка в Ногинске заподозрили его мать

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Ногинске женщину заподозрили в убийстве собственного ребенка с особенностями развития, причем она сняла для этого квартиру.

    Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в арендованной квартире, была задержана в Ногинске, передает ТАСС. По данным правоохранителей, она находилась в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти своего первого ребенка.

    В беседе с агентством источник сообщил: «Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством».

    Собеседник также отметил, что погибший ребенок имел особенности развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело двенадцатилетнего мальчика с ножевым ранением. В Ногинске мать погибшего ребенка доставили в реанимацию.

    В Сергиевом Посаде мужчина во время конфликта напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку. В результате нападения в Сергиевом Посаде одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    17 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России

    @ Mauro Ujetto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    В Италию отправились наши сильнейшие паралимпийцы, там к ним относились с особым уважением. Это наглядно показало: позиции европейских политиков далеки от настроений обычных итальянцев. К нашим спортсменам часто подходили местные жители, просили сфотографироваться, участники других сборных также проявляли дружелюбие, рассказал газете «ВЗГЛЯД» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «На фоне того давления, которому подвергается Россия со стороны Запада, услышать национальный гимн на Паралимпийских играх было особенно важно. Думаю, наши оппоненты чувствовали себя некомфортно. Напомню, некоторые официальные лица Италии выступали за отмену виз для сопровождающих нашей сборной», – сказал Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

    «Когда наши ребята выходили на церемонию открытия с флагом, мы ощущали непередаваемое волнение. К счастью, публика принимала сборную очень хорошо. Обстановка была максимально доброжелательной: люди на трибунах вставали во время гимна России и снимали головные уборы в знак уважения к спортсменам», – добавил он.

    «Мнение европейских политиков, как выяснилось, расходится с настроениями простых итальянцев. Когда мы гуляли по улицам, к нам многие подходили, просили сфотографироваться. Участники из других стран тоже относились к нам доброжелательно», – вспоминает собеседник.

    «Российские спортсмены спокойно подсаживались за обеденный стол к представителям иных государств. Никто от них не уходил. Наши ребята хорошо знали английский, поэтому у них сложились приятельские отношения с некоторыми атлетами. В общем, создалась атмосфера настоящей паралимпийской семьи», – пояснил он.

    «И это правильно: спорт должен быть вне политики. Если в играх не участвуют сильнейшие представители дисциплины, от этого проигрывает все мероприятие. В Италию поехали наши лучшие паралимпийцы, поэтому к ним относились с особым уважением», – заключил Рожков.

    Во вторник в столице торжественно поздравили российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет смогли выступить в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо на Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Российская команда замкнула тройку сильнейших в общем медальном зачете, причем сделала это рекордно малым составом: всего шесть атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь — высшей пробы. Золотые медали на этих Играх выиграли горнолыжница Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, еще одну награду высшей пробы принес сборной горнолыжник Алексей Бугаев.

    17 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    В Брянске за 70 мошенничеств пошли под суд сотрудники соццентра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело в отношении учредителя и сотрудников центра соцпомощи Брянска направлено в суд после выявления массового мошенничества с бюджетными средствами, сообщает СУ СК России по области.

    Учредитель и сотрудники центра социальной помощи в Брянске предстанут перед судом по обвинению в 70 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. По данным следствия, организованная преступная группа получила незаконным путем более 9,6 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для компенсаций по оказанию социальных услуг.

    С августа 2017 года по март 2025 года обвиняемые, используя персональные данные получателей социальных услуг, дублировали их в реестры с фиктивной информацией о якобы оказанных услугах. На основании этих реестров во исполнение национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения региона переводил деньги на счета организации.

    Двое фигуранток добровольно возместили ущерб на сумму 1,15 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест по решению суда, а меры по возмещению ущерба продолжают приниматься. Расследование в отношении директора центра завершилось ранее из-за досудебного соглашения о сотрудничестве, его дело уже рассматривается судом.

    Советский районный суд Брянска приступит к рассмотрению уголовного дела. Как уточнили в прокуратуре, выявить мошенническую схему удалось сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности регионального УМВД.

    Ранее в Брянске арестовали генерального директора ООО «Экстрамед» за поставку несертифицированных аппаратов ИВЛ на сумму более 28 млн рублей.

    До этого бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов. А бывшего депутата Клинцовского горсовета Брянской области Владимира Реука обвинили в хищении денег участников спецоперации.


    17 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Передано в суд дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследование по фактам многомиллиардных взяток и незаконного хранения оружия, инкриминируемых бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, завершено, материалы переданы в суд, сообщает СК России.

    Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка завершено, сообщает СК России. Юревича обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Москалюк проходит по делу как посредник во взяточничестве в особо крупном размере.

    Следствие установило, что с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич получил через представителей дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей за покровительство и содействие в ремонте и содержании региональных дорог. Кроме того, в 2012 году он, по данным следствия, получил через Москалюка 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Также с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел и хранил у себя дома револьвер калибра 10,67 мм.

    На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, поскольку оба обвиняемых объявлены в международный розыск и скрываются за пределами России. Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко ранее осужден к длительному сроку лишения свободы.

    Ранее Юревич и 11 бывших сотрудников холдинга «Макфа» не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны. Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у бывших владельцев «Макфы» 63 квартиры в собственность государства.

    До этого Савеловский суд Москвы отказал во взыскании 120 млн рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску Юревича.

    18 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Захарова осудила глумление иноагентов над игрушками у посольства Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко раскритиковала репортеров, усмотревших оскорбительный подтекст в фигурке поросенка, оставленной на стихийном мемориале в Москве у посольства Ирана.

    Журналисты-иноагенты продемонстрировали свою сущность, высмеяв детскую игрушку в виде персонажа мультфильма среди цветов, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    По словам авторов вброса, с помощью образа свиньи россияне якобы выразили брезгливое отношение к Ирану.

    «Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», – возмутилась официальный представитель МИД.

    Она отметила, что эту ложную историю придумали люди, называющие себя журналистами. Ранее они отрицали понятие «пятая колонна» и утверждали, что термин «иноагент» к ним не относится.

    Жители Москвы организовали мемориал с цветами и игрушками у посольства Ирана. Горожане несли цветы в память о жертвах ударов США и Израиля. В результате атаки на школу для девочек 28 февраля погибли 168 учениц и 14 сотрудников учреждения.

    Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в учебном заведении.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев призвал иноагентов не радоваться атакам Израиля и США на Исламскую республику.

    17 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Лерчек выплатила налоговой долг в 176 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей, сообщили ее адвокаты.

    По их словам, все необходимые документы, подтверждающие выплату, уже были предоставлены суду, передает ТАСС.

    «Чекалина на данный момент полностью выплатила долг перед УФНС Кировской области, о чем суду представлены документы», – говорится в заявлении адвокатов.

    Представитель УФНС на заседании Гагаринского суда Москвы отметил, что служба пока не получила деньги. Суд решил перенести заседание на 31 марта.

    Ранее суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.

    В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.

    17 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    При работах в колодце на заводе в Самарской области погибли трое рабочих

    Tекст: Валерия Городецкая

    При проведении ремонтных работ в колодце на территории завода в Новокуйбышевске погибли трое рабочих, сообщило региональное следственное управление СК России.

    По информации из канала ведомства в Max, трагедия произошла во вторник около 17.00 по местному времени (16.00 мск).

    Как сообщила прокуратура Самарской области в Max, по предварительным данным, гибель рабочих произошла во время гидроиспытания сетей свежей воды.

    В прошлом году в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли 26 человек.

    В октябре взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке унес три жизни.

    17 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    В России начали набор пациентов для новой терапии глиобластом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране впервые начали набирать пациентов для индивидуального курса химиотерапии при глиобластоме, одной из самых агрессивных форм опухоли мозга, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    В России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии при лечении глиобластомы. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов в ходе форума «Здоровое общество», передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что сейчас завершаются доклинические исследования по глиобластоме. Он отметил, что эти испытания проходят успешно, что позволило приступить к следующему этапу – набору пациентов для индивидуального подхода к химиотерапии.

    Глиобластома – одна из наиболее агрессивных форм опухолей головного мозга. Персонифицированная химиотерапия предполагает подбор специфического лечения для каждого пациента, исходя из особенностей его организма и опухоли. Реализация этой методики может повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.

    Ранее в России начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».

    До этого ФМБА сообщило о высокой терапевтической результативности отечественного препарата «Ракурс (223Ra)», что позволяет считать его сопоставимым с импортными аналогами.

    Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила в сентябре 2025 года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.


    17 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    В Магадане произошло землетрясение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подземные толчки были зарегистрированы в Магадане и нескольких близлежащих населенных пунктах, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщают местные власти.

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в Магадане и близлежащих поселках, сообщает губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале. По его словам, подземные толчки были зафиксированы в 45 километрах от поселка Клепка. Он подчеркнул: «Дальнейшие афтершоки не прогнозируются».

    По информации пресс-службы ГУ МЧС по Магаданской области, событие произошло в 22:20 по местному времени (14:20 мск), а сила толчков составила 4,8 балла. Землетрясение ощущалось не только в Магадане, но и на всей территории области. Все службы в регионе работают в штатном режиме.

    Администрации муниципальных образований и пожарно-спасательные части проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Осмотр зданий и сооружений продолжается на предмет возможных повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года ощутимое землетрясение произошло на соседней Камчатке. После этого Ключевский вулкан начал извержение и выбрасывал пепел на высоту до 12 километров. Магадан тогда принимал обходные авиарейсы из соседней области.

    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Минздрав рекомендовал направлять не планирующих детей женщин к психологу
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир