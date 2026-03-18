Госдума одобрила закон о выезде детей мигрантов из России при достижении 18 лет

Tекст: Вера Басилая

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней при отсутствии иных оснований для проживания, либо оформить патент, передает РИА «Новости».

Новые правила коснутся несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на иждивении родителей, работающих в России на основании патента.

Документ уточняет механизм продления срока пребывания таких детей: чтобы остаться в России, потребуется уплата фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, предусмотренного ст. 227.1 Налогового кодекса, отдельно за каждого ребенка. Таким образом, после наступления совершеннолетия, у молодых мигрантов будет выбор: оформить патент с уплатой налога либо покинуть страну.

Законопроект призван систематизировать пребывание семей трудовых мигрантов в России и установить прозрачные правила для несовершеннолетних и их родителей, работающих на основании патента.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам.

Правительство России предложило обязать совершеннолетних детей иностранных работников покидать страну или получать патент.