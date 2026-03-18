Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Война на Ближнем Востоке вызвала серьезные перемены на мировых энергетических рынках, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул: «Сейчас энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти продиктованы их стремлением повлиять на мировую энергетику.

Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.