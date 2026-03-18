  • Новость часаСуд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    18 марта 2026, 13:43 • Новости дня

    Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Война на Ближнем Востоке вызвала серьезные перемены на мировых энергетических рынках, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Сейчас энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле считают, что шаги США по смягчению санкций против российской нефти продиктованы их стремлением повлиять на мировую энергетику.

    Кремль предупредил о возможности усиления кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    17 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    @ Светлана Майорова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские госкомпании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва, учитывая более низкую стоимость в сравнении с поставками из Бразилии, сообщает Reuters.

    Reuters, ссылаясь на пять источников в российской нефтяной отрасли, передает, что китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о закупке российской нефти.

    Переговоры стартовали после четырехмесячного перерыва, вызванного опасениями из-за американских санкций против российской нефтяной отрасли, отмечает РБК. Сейчас компании рассматривают возможность оплаты и поставки нефти в течение месяца, чтобы попасть в период действия американских послаблений.

    По информации источников, сделки по импорту могут быть заключены уже в ближайшее время, так как российская нефть сейчас дешевле поставок из Бразилии и Западной Африки. Один из собеседников агентства уточнил, что торговые подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе обсуждали условия возможных закупок.

    Кроме того, источник, знакомый с операциями PetroChina, сообщил, что компании могут приобретать нефть у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже хранят российскую нефть. Он уточнил: «Некоторые независимые заводы готовы перепродавать нефть, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее на своих мощностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти, учитывая ее цену на фоне нестабильности мирового рынка.

    Все больше стран проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (7)
    16 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Зеленский никогда не пустит нефть, никогда. Это вы запомните. Мы тут все можем разорваться», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что словацкое правительство намерено оказывать давление на Зеленского. Он рассказал о недавнем телефонном разговоре с украинским лидером, который, по его словам, был «очень странным» и во время которого стало ясно, что Зеленский не заинтересован в возобновлении поставок нефти в Словакию и Венгрию.

    Премьер-министр Словакии также отметил, что считает нежелание Киева возобновить транзит нефти наказанием за мирную позицию Братиславы по урегулированию конфликта на Украине. Фицо заявил, что Словакия будет бороться за реализацию предоставленного ей исключения из санкций Евросоюза на получение российских энергоресурсов, действующего до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Словакии Сергей Андреев заявил, что надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» и возобновление поставок нефти из России в Словакию в ближайшее время нет. Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    Стоимость нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Котировки российской марки Urals на западном побережье Индии взлетели до рекордных значений впервые с начала 2022 года.

    Цена отечественного сырья достигла значительной отметки в 98,93 доллара за баррель, показали статистические данные ценового агентства Argus Media, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Зафиксированный уровень стал наивысшим показателем на данном экспортном направлении с начала 2022 года.

    Параллельно наблюдается изменение ценообразования относительно мировых бенчмарков. Скидка на партию Urals в индийских портах к эталону Brent снизилась до 4,8 доллара. Данный разрыв в стоимости оказался минимальным за последние четыре месяца.

    Ранее два танкера с российским сырьем сменили пункт назначения с Восточной Азии на индийские порты. Компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum закупили около десяти партий нефти сорта Urals.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости заключения сделки с Владимиром Зеленским подтверждают, что именно украинская сторона тормозит процесс урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Призывы президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому пойти на сделку подтверждают, что именно украинская сторона тормозит урегулирование конфликта, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Песков прокомментировал сообщения газеты Financial Times о том, что мирный процесс по Украине якобы застопорился из-за потери интереса Трампа, отметив, что «никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял».

    По словам Пескова, Трамп настоятельно рекомендует Зеленскому идти на сделку, и из этих слов очевидно, что именно украинская сторона мешает продвижению переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил удивление тем, что Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    Трамп заявил о необходимости для Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта, отметив, что Россия готова сделать необходимые шаги.

    При этом Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Комментарии (7)
    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    Командующий ВМС КСИР предупредил о последствиях атаки США на остров Харк

    В Иране предрекли взлет цен на нефть при атаке США на остров Харк

    Tекст: Мария Иванова

    Удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана способен резко изменить мировое ценообразование на нефть заявил командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

    Алиреза Тангсири выразил уверенность, что атака на крупнейший нефтяной терминал страны серьезно отразится на стоимости сырья, передает РИА «Новости».

    Поводом для заявления стала публикация портала Axios о намерениях президента США рассмотреть сценарий захвата острова Харк с высадкой десанта.

    «Если умный контроль над Ормузским проливом принес вам новые индексы цен на нефть, но нападение на остров Харк даст вам более тяжелое и новое уравнение цен и распределения энергии в мире», – написал Тангсири в соцсети.

    Обострение ситуации уже привело к фактической блокировке Ормузского пролива, через который идут поставки на мировой рынок. Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля атакуют объекты в Иране, а Тегеран наносит ответные удары по базам противника на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на фоне военной операции против Ирана обсуждают установление контроля над островом Харк, через который идет до 90% иранского нефтяного экспорта.

    При этом министр энергетики США Крис Райт заявил об отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на острове Харк.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран и указала на его долю около 90% в экспорте сырой нефти страны.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 09:25 • Новости дня
    Дмитриев задал вопрос Трампу о «плохой судьбе» НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после заявления президента США Дональда Трампа о «плохой судьбе» НАТО спросил, насколько негативным может стать будущее альянса.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к американскому лидеру после его прогноза относительно перспектив альянса, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что военный блок ждет незавидная участь без помощи Вашингтону в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Российский чиновник решил уточнить масштаб грядущих проблем организации в своем аккаунте соцсети.

    «Насколько очень плохим является будущее НАТО?» – написал Дмитриев, комментируя слова главы Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил альянсу негативными последствиями в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения в устойчивости альянса из-за требований Дональда Трампа повысить военные расходы стран-участниц до 5% от ВВП.

    Агентство Bloomberg допустило вероятность краха военного блока из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российской нефти

    Индия нарастила импорт российской нефти после смягчения санкций США

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне американского смягчения санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти, сохраняя при этом заявленную независимость своей энергетической политики.

    Увеличение импорта сырья подтвердил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал, передает РИА «Новости».

    «Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли», – заявил Агарвал.

    На этом фоне власти США пытаются снизить мировые цены на нефть, взлетевшие после нападения Штатов совместно с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций поставки российской нефти в Индию, если они были погружены на танкеры до 5 марта. Позже послабление распространили на всю российскую нефть и нефтепродукты, отгруженные на суда по состоянию на 12 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель правительства Индии заявил о независимости страны от любых разрешений на покупку российской нефти и о том, что временная отмена санкций США лишь снимает трения.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений примерно с 100 млн баррелей российской нефти в транзите и об их смягчении для Индии.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков заявил об увеличении доходов бюджета России из-за роста цен на нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяет нефтяным компаниям России получать дополнительные средства, что обеспечивает рост бюджетных поступлений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Рост цен на нефть и временное смягчение американских санкций позволяют российским энергетическим компаниям получать дополнительные доходы, что позитивно сказывается на бюджетных поступлениях, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что существующие правила и пороги отсечения для нефтяных доходов продолжают действовать.

    «Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть выросли в начале недели в пределах 1-1,5%.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Евросоюз должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из России, несмотря на рост цен на энергию.

    Индия на фоне смягчения американских санкций увеличила закупки российской нефти и подчеркивает независимость своей энергетической политики.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    American Conservative: Конфликт вокруг Ирана некстати для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Военная операция США и Израиля против Ирана привела к потере Украиной оборонительных вооружений и росту нефтяных доходов России, пишет American Conservative.

    По мнению American Conservative, «Москва получит доходы от продажи нефти, а Украина недосчитается оборонительных вооружений», передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Украина столкнется с сокращением поставок ракет-перехватчиков. «Приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», –говорится в материале.

    Издание также отмечает, что пауза в переговорах по урегулированию ситуации на Украине приведет к дальнейшим потерям личного состава вооруженных сил Украины и утрате территорий, а также ослабит позиции Киева на дипломатическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке создает проблемы для Украины из-за возможных задержек поставок американских вооружений. Индия и Китай уже наращивают импорт российской нефти. Таиланд, Шри-Ланка и Япония после снятия санкций США также выражают желание покупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Глава NORTHCOM признал основную угрозу для США со стороны ракет России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.

    Дмитриев заявил, что стоимость нефти в ближайшие недели может превысить 150 долларов за баррель, передает РИА «Новости». В своем сообщении в соцсети Х он отметил: «Сейчас на пути к 150 долларам и выше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самой добыче».

    Дмитриев таким образом прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой руководители крупнейших нефтяных компаний США предупредили власти страны о риске усугубления энергетического кризиса, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке.

    Ситуация осложняется ударами США и Израиля по целям на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США в регионе.

    В результате эскалации практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, являющийся основным маршрутом поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока. На фоне роста угроз страховщики повышают премии и пересматривают страховое покрытие для судов, что дополнительно подталкивает нефтяные котировки вверх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI резко выросла. Япония приняла решение распечатать стратегические запасы нефти. Германия начала использовать собственные нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    Нефть подорожала в пределах 1-1,5%

    Мировые цены на нефть выросли на 1-1,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в начале недели выросли в пределах 1-1,5%, марка Brent торгуется выше 104 долларов за баррель после атаки США на остров Харк.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 росла на 1,56% относительно закрытия – до 104,75 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,1%, до 97,91 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынки реагируют на новые геополитические риски: напомним, в субботу президент США пригрозил нанести удар по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, который является важнейшим нефтяным терминалом Ирана, затем он сообщал о нанесенном ударе.

    «Не думаю, что рынки благосклонно отреагируют на эти события», – цитирует Bloomberg главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера.

    «Ожидаю еще одного нервного начала недели, так как судьба Харка остается неясной, учитывая его важность для мирового энергоснабжения», – подчеркнул он.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 09:35 • Новости дня
    Цены на нефть выросли на фоне конфликта с Ираном

    Стоимость нефти выросла на 5% из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Рынки нефти реагируют стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива, через который идет основная часть экспорта сырья из Персидского залива.

    Стоимость майских фьючерсов на марку Brent достигла 104,72 доллара за баррель, прибавив 4,5%, передает РИА «Новости».

    Сорт WTI подорожал сразу на 5,43%, цена поднялась до 97,48 доллара.

    Ранее СМИ сообщили, что союзники Вашингтона пока не готовы вступать в коалицию для восстановления судоходства. Президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию направить корабли для обеспечения безопасности.

    «Наибольший риск на рынке заключается в том, что Ормузский пролив останется закрытым на более длительный срок, и рынок будет ощущать ограниченные возможности США и их союзников изменить ситуацию», – считает аналитик Крис Уэстон.

    Рост цен вызван фактической блокировкой пролива, через который идут поставки из стран Персидского залива. Ситуация обострилась после обмена ударами между Ираном, США и Израилем в конце февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь с безопасностью в Ормузском проливе.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение военного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Минздрав рекомендовал направлять не планирующих детей женщин к психологу
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир