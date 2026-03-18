Минздрав рекомендовал направлять не планирующих детей женщин к психологу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщины, которые в ходе репродуктивной диспансеризации заявят о нежелании иметь детей, будут направляться на консультацию к медицинскому психологу, передает ТАСС.

Такой порядок закреплен в документе, утвержденном Министерством здравоохранения России.

В документе говорится: «При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты («Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся») рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей». Таким образом, задача специалиста – способствовать формированию у женщины положительного отношения к идее материнства.

Также в документе уточняется, что при выявлении акне или аллопеции женщину направят к дерматовенерологу, а при ожирении или подозрениях на эндокринные заболевания – к эндокринологу. Пациентки с недостаточной или избыточной массой тела, вредными привычками, а также хроническими заболеваниями будут получать направление к терапевту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал демографию национальным приоритетом страны.