Найденный мертвым в СИЗО похититель ребенка в Смоленске до этого признал вину

Тело подозреваемого обнаружили в следственном изоляторе № 1, сказал собеседник ТАСС.
Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, смерть наступила около трех часов ночи.
В региональном управлении ФСИН подтвердили факт происшествия и уточнили детали содержания арестованного.
«Обвиняемый состоял на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», – пояснили там.
Прокуратура области уже начала проверку действий должностных лиц изолятора.
Источник в силовых структурах отметил, что обвиняемый на допросах признавал вину, хотя в предсмертной записке об этом не написал. Расследование в отношении его сожительницы продолжится. Уголовное дело против самого умершего закроют, если его родственники дадут на это согласие.
