В Москве открыт первый в России испытательный центр роботов и беспилотных систем

По его словам, открытие собственного центра позволит снизить стоимость разработки и ускорить переход от создания опытного образца к серийному производству. Центр расположен в «Сколкове», где находится штаб-квартира, помещения для мероприятий и несколько специализированных площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Испытания проводятся в различных условиях: в офисах, общественных пространствах, на воде и под водой, а также на открытых территориях с разными типами покрытий. К испытательному процессу привлекаются и другие площадки, в том числе полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем. Разработчики могут подать заявку на тестирование через платформу i.moscow, а рассмотрение заявок происходит в ускоренном порядке.

Собянин отметил: «Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий». Среди первых разработок, проходящих испытания, – автономная поломоечная машина Unit, которую тестирует ООО «Яку Роботикс». Машина способна строить карту помещения и уверенно работать даже в сложных условиях.

Также тестируется робот-патрульный «Городовой» от ООО «Гумич РТК», оснащенный стереокамерами и системой компьютерного зрения, что позволяет ему в реальном времени создавать карты и отслеживать объекты, а также подавать сигналы экстренным службам. Еще одна разработка – гусеничная платформа «Веном-саранча» компании «Робком», предназначенная для уборки снега и скашивания травы, успешно справилась с сугробами высотой до одного метра.

В числе других участников – автономные мобильные роботы «Морос» для грузоперевозки на складах и производственных объектах компании «Мобильные роботизированные системы», которые способны перевозить до 1,5 тонны и повышают производительность труда в несколько раз. ГК «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM, который применяется в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику и тяжелую промышленность.