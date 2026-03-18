ВЦИОМ: Половина россиян получали предложения оплатить покупку наличными

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным опроса, которые приводятся на сайте ВЦИОМ, 51% россиян сталкивались с предложениями оплатить товары или услуги наличными. Среди них 18% заявили, что такие предложения получали много раз, 15% – несколько раз с начала года, еще 18% – один-два раза. Оставшиеся 46% сообщили, что подобных ситуаций не было.

Большинство граждан (66%) отметили, что при просьбе оплатить наличными продавец не предлагал скидку или иные выгодные условия. Лишь 8% опрошенных регулярно получали выгодные предложения при оплате наличными, еще 10% – несколько раз, а 15% – один-два раза с начала года.

Чаще всего с подобными просьбами россияне сталкивались в небольших магазинах у дома (46%), на рынках, ярмарках и уличной торговле (45%), а также при работе с частными специалистами, такими как сантехники, фотографы или репетиторы (21%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 1 марта среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность результатов не превышает 2,5% при вероятности 95%.

