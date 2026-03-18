При атаке БПЛА в Краснодаре повреждения получили шесть многоэтажек

Tекст: Елизавета Шишкова

В результате атаки повреждены как минимум шесть многоквартирных домов в разных микрорайонах города. Один человек погиб, есть разрушения на территориях частных домов, была повреждена кровля медицинского центра, линия электропередачи и возник пожар, который экстренные службы продолжают тушить. В некоторых районах частично отключилось электроснабжение, передает ТАСС.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил: «Городские службы продолжают обследование домов, пострадавших в результате отражения атаки беспилотников. Ведется поквартирный обход, оценка ущерба и разрушений. Специалисты муниципальной службы спасения уже демонтировали опасные конструкции, оградили небезопасные зоны и продолжают работу на местах. К сожалению, фиксируем новые адреса, где есть разрушения».

Обломки беспилотников также упали на парковке отеля в центре города, повреждены кровля и стена ресторана. По предварительным данным, разрушено порядка 20 автомобилей.

Оперативный штаб опубликовал видео с последствиями атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при падении обломков сбитых беспилотников в Краснодаре загорелась кровля медучреждения и оказалась повреждена линия электропередачи.

Ночной удар беспилотников ВСУ по жилым домам в Краснодаре привел к гибели одного местного жителя.

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов.