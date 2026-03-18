Пожар в бизнес-центре Turas в Москве привел к частичной эвакуации людей

Задымление и пожар в бизнес-центре Turas в Москве привели к эвакуации людей

Tекст: Мария Иванова

Экстренные службы проверяют сообщение о возгорании в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости».

По данным оперативных служб, сигнал поступил с территории комплекса на 1-м Грайвороновском проезде, дом 20, строение 35.

Сотрудник бизнес-центра при этом заявлял, что открытого огня нет, зафиксировано только задымление. «Ничего не загорелось. Задымление было и всё», – сообщил он.

По предварительной информации, из административного здания провели частичную эвакуацию, на место выехали дежурные подразделения спасателей.

В столичном главке МЧС уточнили, что горит складское помещение на первом этаже. В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных люди покинули здание самостоятельно, сейчас там работают пожарно-спасательные расчеты.

