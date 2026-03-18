РЖД в 2026 году решили сократить 15% центрального аппарата

Белозеров сообщил, что ОАО «РЖД» планирует в 2026 году сократить численность центрального аппарата на 15%, передает Интерфакс.

Он добавил, что речь идет преимущественно об административно-управленческом персонале, включая управленцев филиалов. По его словам, сокращение коснется около 6 тыс. человек.

Белозеров отметил, что финальный эффект от программы повышения производительности труда за 2019-2025 годы оценивается почти в 300 млрд рублей, а в 2026 году ожидается результат на уровне 74 млрд рублей. Он объяснил, что компания оптимизирует все направления работы: сокращает затраты, энергопотребление, расходы на топливо, а также уменьшает количество ремонтов и совершенствует организационную структуру.

Ранее, осенью 2025 года, стало известно о планах РЖД по сокращению аппарата управления. До 1 ноября руководители всех уровней должны были представить предложения по оптимизации кадрового состава, соответствующая телеграмма была разослана с подписью главы компании.

В РЖД подтверждали подлинность документа и подчеркивали, что шаги по оптимизации направлены на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложностей в экономике. В компании уточняли, что в первую очередь сокращению подлежат вакантные должности, а также вводятся ограничения на прием новых сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство РЖД заявило о намерении уменьшить управленческий аппарат компании.