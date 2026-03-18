Медведи проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки

Tекст: Дарья Григоренко

Акулова рассказала, что весна пришла рано, вопреки опасениям сотрудников, и почти все медведи уже проснулись. На новой территории очнулись Аладдин, Гром и Бабуля, на старой – Фаня и Вася, а в зоосаде в Устюге проснулся Миша, Яша пока продолжает спать, передает ТАСС.

Акулова подчеркнула, что сотрудники особенно беспокоились за здоровье возрастного медведя Аладдина, которому 32 года, но он благополучно перенес зиму. Сейчас все звери приходят в себя, осматривают территорию и проверяют свои вольеры.

По словам гендиректора, в этом году особенно удивила медведица Бабуля: «Она вдруг стала делать зарядку два раза в день, обнимает древесную шерсть и, сворачиваясь в клубок, переворачивается с боку на бок. Почему вдруг такое у нее поведение появилось, мы не знаем. Но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей».

Акулова добавила, что экстремально снежная зима наводила зоологов на мысль, что медведи проснутся позднее, однако весна наступила быстро и обошлось без осложнений. Все медведи продолжают под пристальным наблюдением специалистов, которые отмечают положительную динамику в их состоянии.

В феврале в Московском зоопарке на свет появились три детеныша лучистой черепахи – редкого вида, находящегося под угрозой исчезновения.