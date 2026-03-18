  Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани
    18 марта 2026, 12:01 • Новости дня

    FT: ОАЭ обещают сохранить налоговый статус сбежавшим из-за войны экспатам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Объединенных Арабских Эмиратов намерено смягчить требования к срокам пребывания в стране ради удержания состоятельных резидентов, пишут британские СМИ.

    Правительство ОАЭ позволит иностранным гражданам проводить больше времени за рубежом, не лишаясь при этом выгодного налогового статуса, передает РБК со ссылкой на Financial Times.

    Такие меры призваны стимулировать возвращение людей, покинувших регион на фоне конфликта США и Ирана.

    Обычно для сохранения резидентства требуется жить в стране 183 дня или 90 дней при наличии недвижимости. Чиновники обещают рассматривать каждый случай продления отсутствия индивидуально после завершения острой фазы конфликта.

    Ранее эксперты увидели риск утраты Дубаем статуса безопасной гавани для международного бизнеса. Биржевые показатели строительного сектора ОАЭ показали стремительное снижение на фоне геополитической напряженности.

    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    «Единая Россия» обеспечит снижение бюрократической нагрузки при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    18 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    По народной программе «Единой России» отремонтировано более 800 соцобъектов в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    По народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, в Крыму и в Севастополе качественно поднялся уровень жизни, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за годы в составе России Крым и Севастополь не просто наверстали отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии. В этих регионах  качественно поднялся уровень жизни, по народной программе «Единой России» в Крыму построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов, сообщается на сайте «Единой России».

    «Современные дороги, обновленная система здравоохранения, доступное образование – все это стало возможным с интеграцией в российское экономическое, социальное, правовое пространство», – подчеркнул Якушев.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что за пять лет в городе ввели в эксплуатацию 23 медицинских объекта. С 2021 года строители возвели пять школ и десять детских садов, а очередь в дошкольные учреждения полностью исчезла.

    По его словам, за последние годы в регионе действительно научились строить школы и качественно делать капремонты, газифицировать посёлки и благоустраивать парки.

    «В городе открыт детский технопарк «Кванториум», центр по работе с одарёнными детьми «Альтаир» в структуре «Малой академии наук», два центра цифрового образования детей «IT-куб». В сельских школах появились образовательные центры «Точка роста», где дети изучают физику, химию, робототехнику и программирование. В Севастополе впервые исчезла очередь в детские сады», – сообщил секретарь реготделения партии.

    Председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал народную программу эффективной дорожной картой развития территории. По его словам, масштабные преобразования затронули транспортную сферу, включая модернизацию 17 автостанций и обновление подвижного состава.

    «Всё это – результат работы нашей команды. Вместе с крымчанами мы способствуем развитию нашей республики», – отметил Владимир Константинов.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о достижениях партии за пять лет реализации народной программы.

    17 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    СК сообщил об убийстве 12-летнего мальчика и ранении его матери в Ногинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, его мать доставили в реанимацию, сообщили в СК по региону.

    В арендованной квартире в Ногинске нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Его мать обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии, сейчас она находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    По данным следствия, мать вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы 16 марта и остановилась в арендованной квартире. На следующий день в квартиру зашла хозяйка жилья, которая и обнаружила случившееся, после чего вызвала скорую и полицию.

    Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что выясняются также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьника в Подмосковье. В понедельник в Щелковском округе ученик седьмого класса одной из школ напал на своих сверстников по дороге в школу.

    Ранее в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад в Кашире.

    17 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах, включая Западный Иерусалим, сообщают иранские СМИ.

    Иранские вооруженные силы впервые задействовали управляемую ракету «Хадж Касем» в ходе нынешнего противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Под ударом оказались базы Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне.

    Атаки также велись по объектам в эмирате Фуджейра и Иракском Курдистане. Кроме того, в КСИР сообщили о поражении целей в ряде крупных городов Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

    Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это первое подтвержденное применение данного снаряда в рамках текущего конфликта.

    При этом подобные боеприпасы уже фигурировали в сводках за 2025 год во время летнего обострения. Тогда агентство охарактеризовало их как «тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты».

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал о первом применении стратегической ракеты «Саджиль».

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани

    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    @ AirForce Aris/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Новейший японский самолет радиоэлектронной борьбы EC-2, отличающийся специфическим внешним видом из-за огромного носового обтекателя, совершил свой первый полет, сообщает TWZ.

    Американское издание TWZ назвало новую машину, разработанную компанией Kawasaki, «радикальным исключением» в мире однообразных военных дизайнов.

    Самолет, созданный на базе транспортника C-2, предназначен для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО. Разработка ведется с 2021 года, а первый полет состоялся на авиабазе в префектуре Гифу.

    Представитель японского агентства по закупкам ранее пояснил выбор платформы для новой системы. «Транспортный самолет C-2 был выбран в качестве базовой платформы с учетом таких факторов, как его летные характеристики, максимальная полезная нагрузка и стоимость», – отметил чиновник.

    Новая машина обладает значительно большей грузоподъемностью по сравнению с предшественником. Транспортник способен нести полезную нагрузку почти 36 тонн при максимальной взлетной массе около 141 тонны. Визуально EC-2 выделяется огромным выпуклым носом и обтекателями на фюзеляже, где скрыто оборудование для радиоэлектронной борьбы.

    Япония планирует закупить четыре таких самолета для замены единственного устаревшего EC-1. В бюджетный запрос на 2025 финансовый год включено около 260 млн долларов на развитие проекта, что является частью масштабной программы модернизации разведки стоимостью 3,2 млрд долларов.

    Ранее портал The War Zone сообщил о технических проблемах с оборудованием на самолетах радиоэлектронной борьбы США.

    17 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ

    В Сумах отмечено резкое снижение поддержки ВСУ среди жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Сум на Украине массово игнорируют ежедневную минуту молчания по украинским военным, при этом акция с портретами собрала минимальное число участников, сообщают российские силовые структуры.

    Жители города Сумы массово отказываются участвовать в ежедневной минуте молчания по погибшим военнослужащим ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», – заявил источник агентства.

    По его словам, на последнюю акцию, где участники вышли с портретами украинских солдат, пришли всего 50 человек. При этом часть присутствующих, как уточнил собеседник, была направлена на мероприятие в приказном порядке из государственных учреждений.

    Организаторы отмечают, что подобные мероприятия теряют поддержку среди местных жителей. Причины отказа от участия не приводятся, однако заметно сокращение числа участников по сравнению с прежними подобными акциями.

    Ранее жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. До этого жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Сум рассматривает вопрос об изъятии квартир и коммерческих помещений в пользу ВСУ у граждан, покинувших Украину.


    17 марта 2026, 22:07 • Новости дня
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов
    @ mosoperetta.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, об этом сообщили в Московском театре оперетты.

    Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский театр оперетты. В театре отметили: «16 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами».

    Твердохлебов был приглашен в труппу театра еще студентом выпускного курса ГИТИСа. Его дебют на сцене прошел с большим успехом: уже в первый год работы он сыграл роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти премьеры стали началом череды заметных ролей, среди которых были работы в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва» и «Старая комедия».

    В театре подчеркнули, что режиссеры с удовольствием работали с артистом, отмечая его искренность и самоотдачу как в детских, так и во взрослых спектаклях, в классике и современном репертуаре. Особо выделялось уникальное сочетание мощной сценической фактуры и мягкой пластики актера, а также его тонкая ирония, благодаря чему персонажи Твердохлебова становились любимцами публики.

    Среди заметных работ Твердохлебова – роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Александра Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Глава Минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II

    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II

    Tекст: Ольга Иванова

    Католикос-патриарх Грузии Илия II скончался после развития почечной, легочной и сердечной недостаточностей, начавшихся с желудочного кровотечения, заявил журналистам глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

    Причиной смерти католикоса-патриарха Грузии Илии II стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей, передает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил глава грузинского министерства здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.

    По его словам, ухудшение состояния патриарха произошло вечером, около 21.00. Сарджвеладзе подчеркнул: «Вечером в девять часов началось ухудшение жизненно важных функций. Началось все с кровотечения в желудке, но после этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности».

    Медики делали все возможное, однако остановить развитие осложнений не удалось. Сарджвеладзе уточнил, что несмотря на экстренные меры, органы перестали функционировать, что привело к кончине патриарха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни на 94-м году в одной из клиник Тбилиси.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут назначаться не чаще одного раза в сутки вне зависимости от способа фиксации нарушения.

    Закон был принят Госдумой, передает РИА «Новости». Теперь штраф за езду без полиса ОСАГО может быть наложен на водителя только один раз в сутки, вне зависимости от того, как было зафиксировано нарушение. Ранее автовладельцы могли получать несколько штрафов за одни и те же сутки, если их нарушение фиксировали разными способами.

    Размер штрафа остается прежним – 800 рублей, а при повторном нарушении он составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Изначальная редакция закона распространялась только на случаи, когда нарушение фиксируют камеры, но в итоговую версию поправки вошли в более широком виде.

    Документ вступает в силу в день его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля в России произойдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус, что приведет к снижению стоимости ОСАГО для автомобилистов, у которых не было аварий.

    Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

    При этом мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, занижая цену или предлагая большие скидки.

