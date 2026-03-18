    18 марта 2026, 11:30 • Новости дня

    Bloomberg: Мерц поддержал нападки Трампа на Испанию

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц фактически солидаризировался с претензиями президента США Дональда Трампа к Мадриду из-за недостаточных военных расходов и отказа поддержать атаку на Иран, пишут американские СМИ.

    Мерц во время встречи в Овальном кабинете воздержался от возражений на жесткую критику Трампа в адрес Испании, пишет Bloomberg.

    Позже немецкий канцлер поддержал недовольство президента США касательно отставания пиренейского королевства от целевых показателей НАТО по тратам на оборону.

    «Испания должна подчиниться этому», – заявил Мерц. Отказ политика заступиться за ключевого союзника по ЕС демонстрирует его растущий скептицизм в отношении европейского единства и желание действовать в обход консенсуса Брюсселя.

    Канцлер считает евробюрократию слишком громоздкой и винит ее в экономических проблемах Германии. Вместо укрепления институтов Евросоюза Мерц стремится формировать малые группы лидеров для решения ключевых вопросов, ориентируясь на общее христианское наследие континента.

    Ранее Мерц промолчал в ответ на жесткую критику Трампом европейских союзников. Власти Испании выразили возмущение пассивностью немецкого лидера на фоне угроз торгового эмбарго со стороны США.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Стубб заявил о необходимости единого диалога Евросоюза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    @ Leon Neal/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    18 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке союзников для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    Глава Белого дома раскритиковал Североатлантический альянс и другие страны за отказ прийти на помощь Америке, пишет The War Zone.

    Ранее Британия, Германия и Япония отклонили требование Вашингтона направить военные корабли в регион.

    «К счастью, мы уничтожили иранскую армию – их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли... и, возможно, самое главное, их лидеры исчезли», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что благодаря военным успехам США больше не желают помощи стран альянса.

    Заявления прозвучали на фоне роста цен на энергоносители из-за закрытия Тегераном Ормузского пролива. Центр морских торговых операций Британии сообщил о попадании обломков в нефтяной танкер, находящийся примерно в 43 километрах к востоку от Эль-Фуджайры.

    Нефть марки Brent подорожала на 3% и торгуется около 103 долларов. Цены на дизельное топливо на заправках превысили пять долларов за галлон, что приведет к удорожанию грузоперевозок.

    Ранее Трамп критиковал союзников за холодную реакцию на призыв отправить корабли на Ближний Восток. Глава Белого дома предупреждал страны НАТО о негативных последствиях в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива.

    18 марта 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани

    Востоковед Сажин: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

    @ ABBAS SALMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Али Лариджани – несмотря на полную приверженность идеям исламской революции – был прагматиком. Его гибель – трагедия для Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он не исключил, что о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности еще пожалеют в Вашингтоне.

    «Али Лариджани происходил из очень авторитетной религиозной семьи. Он был образованным человеком, специализировался на философии Иммануила Канта», – сказал Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Собеседник напомнил, что Лариджани долгое время занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса), а также несколько раз выдвигался в президенты, но в 2021 году его кандидатуру не допустили к выборам.

    В августе 2025 года Лариджани был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) – органа, определяющего под руководством верховного лидера генеральную линию и внутренней, и внешней, и военной политики. Иранские оппозиционеры упрекали Лариджани в том, что он оказался одним из главных инициаторов жесткого подавления протестов, вспыхнувших в конце 2025 года – начале 2026-го, рассказал эксперт.

    «Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель – трагедия для Исламской республики», – отметил востоковед. Он указал, что секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком. «Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», – допустил Сажин.

    В этой связи не исключено, что о смерти Лариджани еще пожалеют в Вашингтоне. Политолог считает, что хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами Дональда Трампа и Тель-Авива на ситуацию в республике есть некоторые расхождения.

    «Главе Белого дома абсолютно безразлично, какая власть в Иране – исламская, республиканская, монархическая. Самое главное для американского лидера, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания – особенно в области углеводородов. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая», – детализировал спикер.

    Как бы то ни было, сейчас тактика США и Израиля сводится к тому, что они уничтожают по списку военных и государственных деятелей. Востоковед напомнил, что Али Хаменеи после 12-дневной войны распорядился о назначении минимум четырех преемников на высокие должности. То есть если погибнет один, известно, кто его сменит.

    «Информацией обладают американская и израильская разведка. Штаты и еврейское государство фактически снимают слой за слоем власти страны в надежде, что новые гражданские и военные управленцы пойдут на определенные компромиссы, а точнее, на капитуляцию», – заключил Сажин.

    Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночного авиаудара. Позднее смерть Лариджани подтвердил Тегеран. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей Исламской республики. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

    Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ударил по территории Израиля ракетами с разделяющейся головной частью. По их данным, были поражены более 100 военных целей и объектов безопасности еврейского государства. Отмечается, что это было местью за гибель Лариджани и его соратников.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи подчеркнул, что политическая система Ирана устойчива, и гибель Лариджани не окажет влияния на ее стабильность. «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», – сказал он в интервью Al Jazeera.

    Как отмечает The New York Times, иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности. Все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут, заявил собеседник издания.

    18 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Евросоюза согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба», сообщил источник в Брюсселе.

    Решение о финансовой поддержке в размере 90 млрд евро уже подготовлено, сказал собеседник «Болгарского национального радио» (БНР), передает РИА «Новости».

    Решение по кредиту «будет принято очень скоро», он уже согласован, и нового пересмотра решения не ожидается, уточнил источник.

    Пока инициативу блокирует Будапешт, требующий разрешения ситуации с нефтепроводом «Дружба». Глава Евросовета Антониу Кошта якобы обсудил проблему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, призвав того придерживаться утвержденного в декабре плана.

    Венгерский лидер позже подчеркнул неизменность позиции своей страны. По его словам, для получения средств из Брюсселя украинская сторона обязана возобновить поставки нефти.

    Напомним, Будапешт отказался согласовывать новый пакет помощи до возобновления транзита российской нефти. СМИ сообщали, что руководство ЕС планировало предоставить Украине финансовые средства вопреки возможному вето Венгрии.

    18 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова президента США Дональда Трампа о президенте Франции Эммануэле Макроне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.

    Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.

    «У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.

    Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.

    Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.

    До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.

    Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    17 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос о принятии 20-го пакета санкций Евросоюза против России пока остается заблокированным, новых подвижек по этому поводу нет, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    По ее словам, блокировка связана с позицией Венгрии, передает РИА «Новости».

    «По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», – сказала Пиньо.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    Напомним, ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля.

    18 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза, пишут американские СМИ.

    Киев принял предложение о технической и финансовой поддержке для возобновления транзита российского сырья, пишет Politico.

    Это решение дает премьеру Венгрии Виктору Орбану возможность согласовать выделение 90 млрд евро для нужд Украины.

    Зеленский заявил о согласии в официальном письме руководству Евросоюза. «Мы предпринимаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы», – говорится в документе.

    Ранее Орбан отказывался поддерживать финансирование Киева, пока не возобновятся поставки нефти. Теперь, по мнению дипломатов, у Будапешта появился повод изменить позицию перед грядущим саммитом и одобрить заем.

    Хотя украинский лидер прежде называл давление союзников шантажом, он все же уступил просьбам Брюсселя. Восстановление транзита позволит Евросоюзу продвинуться в вопросе выдачи кредита и принятия нового пакета санкций.

    Напомним, Орбан требовал разблокировать нефтепровод «Дружба» ради согласования помощи Киеву. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    18 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС

    Глава МИД Франции Барро допустил вступление Канады в Евросоюз

    @ EU Council/Pool/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на конференции Europe 2026 в Берлине заявил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает Politico.

    Барро отметил, что ЕС становится все более привлекательным для партнеров за пределами Европы на фоне роста геополитической напряженности. По его словам, сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление, а в будущем к ним могут присоединиться Исландия и, возможно, Канада, передает Politico.

    Барро подчеркнул, что его заявление не является официальным предложением, а иллюстрирует растущий интерес к ЕС как к «третьей сверхдержаве», способной уравновешивать соперничество между США и Китаем.

    В тот же день президент Финляндии Александр Стубб во время пробежки предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС. Обсуждение расширения ЕС совпадает с попытками европейских лидеров укрепить международную роль объединения на фоне конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Барро также отметил усилия по сближению с Британией и расширению сотрудничества с Индией и Швейцарией.

    Идея вступления Канады в ЕС обсуждается в стране все чаще на фоне обострения отношений с США. Согласно опросу 2025 года, 44% канадцев поддержали бы членство в Евросоюзе. Однако официальный Оттава отвергла такую возможность – премьер Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС и настроена на углубление сотрудничества без вступления.

    Карни отверг возможность вступления страны в Евросоюз.

    Эксперты оценили данный сценарий как маловероятный из-за юридических и экономических преград.

    Оттава решила укрепить связи с Европой на фоне торговых споров с США.

    17 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности снять вето Венгрии на кредит Украине

    ЕК заявила о готовности снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия заявила, что рассчитывает добиться прогресса в переговорах о снятии венгерского вето на выделение Киеву 90 млрд евро уже накануне саммита ЕС.

    Еврокомиссия подтвердила намерение снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уточнила, что переговоры по этому вопросу продолжаются и прогресс ожидается накануне саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта. Она подчеркнула, что Еврокомиссия также привержена принятию 20-го пакета санкций.

    Венгрия и Словакия блокируют оба решения, выдвигая условие восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был прерван Украиной 27 января. Для отмены своего вето эти страны требуют возобновления поставок через данный трубопровод. Еврокомиссия уже опубликовала заявление, в котором говорится о выделении финансовой и технической помощи Украине для ремонта поврежденного участка.

    Согласно утечке, опубликованной агентством Reuters, Владимир Зеленский обязался завершить ремонт нефтепровода в течение одного-двух месяцев. ЕС рассчитывает, что выполнение этого обязательства позволит снять блокировку и продвинуть решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

    Накануне бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию и Словакию в нарушении принципа искреннего сотрудничества из-за блокировки 90 млрд евро помощи Украине.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать выделение кредита и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает вариант предоставления Украине двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы без необходимости единогласного одобрения всех членов ЕС.


    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

