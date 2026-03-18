Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera выступил с инициативой пересмотра действующих норм судоходства. «Необходимо создать новые договоренности касательно Ормузского пролива и прохождения кораблей через него», – заявил министр, передает РИА «Новости».
Накануне глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН заявили о невозможности полной безопасности судов в Ормузском проливе. ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив.
Ранее власти Ирана предупредили, что любые попытки захватить остров Харк приведут к жесткому ответу и унижению нападающих.