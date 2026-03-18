Пентагон заказал ремонт двигателей истребителей для Тайваня и Польши

Bloomberg сообщил о рекордных военных расходах Германии при Мерце

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

